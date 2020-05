In un'intervista al Settimanale Nuovo, ha rivelato di trovarsi in una situazione difficile. Ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, per Sossio Aruta la carriera non è decollata come sperava e ora, appena diventato papà della piccola Bianca, aspetta di poter sposare la sua Ursula

“Non so dove sbattere la testa, continuo a vendere la frutta al supermercato ma non posso sopravvivere così”. A dirlo è l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 2020 Sossio Aruta che, in un’intervista al Settimanale Nuovo, ha rivelato di trovarsi in una situazione difficile. Ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, per Sossio Aruta la carriera non è decollata come sperava e ora, appena diventato papà della piccola Bianca, aspetta di poter sposare la sua Ursula.

“Vorrei lavorare nel mondo del calcio”, ha spiegato nell’intervista spiegando che dopo la partecipazione al reality era pronto a riprendere la sua carriera calcistica, ma l’emergenza sanitaria non l’ha permesso: “Vorrei continuare a lavorare nel mondo del calcio come allenatore, ma è tutto fermo e non ho idea di quanto potrò portare avanti il mio progetto. Sono triste perché vorrei uscire insieme alla mia compagna Ursula e alla nostra figlioletta Bianca per portarla a giocare con la sabbia e a vedere il mare. Ma oggi anche le cose semplici non sono più possibili…”, ha aggiunto. Sossio è già papà di due figli, avuti dall’ex moglie Rossella, che non vede da molto tempo a causa del lockdown: “Non vedo l’ora di riabbracciare i miei figli maschi: Daniel Ciro e Diego che vivono a Cervia e che ormai non vedo da mesi”.