Sono troppo stringenti le linee guida stilate da Inail e Iss per le riaperture in sicurezza previste da lunedì 18 maggio. Questa la riflessione maturata nel confronto tra governo e Regioni. Un nuovo vertice con i governatori è previsto, forse già nelle prossime ore, per trovare una soluzione condivisa tra le parti e tra i governatori, divisi anche al loro interno. Terminato il prima confronto, il governo intanto si è riunito poco dopo le ore 13 a Palazzo Chigi per un nuovo Consiglio dei ministri. Sul tavolo c’è la bozza del decreto quadro sulle riaperture, limata in queste ore dai ministri: è prevista la riapertura dei confini regionali solo dal 3 giugno e la possibilità di restrizioni territoriale in base al quadro epidemiologico. A quanto apprende l’Adnkronos, nel corso della riunione verrà definito anche il Dpcm con le nuove misure che il premier Giuseppe Conte punta a chiudere già oggi. Un passaggio cruciale in vista della Fase 2b, in attesa dei dati epidemiologici in arrivo dai territori, alcuni dei quali in ritardo sul monitoraggio, perché il Dpcm dovrà disciplinare chi, dove e soprattutto come si rialzeranno le saracinesche.

Proprio su questo hanno discusso il presidente del Consiglio e il ministro Francesco Boccia, riuniti con le Regioni. I governatori hanno contestato alcune delle linee guida: un esempio su tutti è quello dei 4 metri quadrati previsti per i clienti di bar e ristoranti, giudicata eccessiva. La Lombardia e i Comuni si sono schierati sulla stessa linea del governo nel chiedere in ogni caso regole uniformi. L’obiettivo dell’esecutivo è evitare una babele di ordinanza disomogenee che creerebbero disparità e tradirebbero – appunto – le indicazioni sul distanziamento sociale fornite dall’Inail. Con Fontana anche il presidente dell’Anci, Antonio Decaro. Fermamente contrari a linee guida uniche invece i presidenti Luca Zaia -tra i più agguerriti- Stefano Bonaccini, Michele Emiliano, Massimiliano Fedriga, nonché il vicepresidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola.

“Nella fase 2, di ripartenza, per i settori che ripartono si devono fornire linee guida univoche nazionali in analogia a quanto già accaduto per la manifattura e i cantieri“, ha detto il presidente dell’Anci Decaro al termine della riunione con governo e regioni. “Noi sindaci rispettiamo l’autonomia regionale sui tempi delle riaperture – ha spiegato – ma le linee guida sui settori che riaprono devono essere uniformi, una posizione espressa in cabina di regia dal presidente della Lombardia Fontana e che noi sindaci abbiamo condiviso“.

“Ha senso che in Emilia-Romagna gli ombrelloni siano distanti 2 metri e in Puglia 4? È giusto che in un ristorante di Forte dei Marmi si ceni a un metro di distanza e in uno di Roma a 2? Certo, la situazione del contagio è diversa tra le regioni ma le modalità di diffusione sono le stesse e quindi anche le regole per interromperne la diffusione dovrebbero essere le stesse“, ha aggiunto il sindaco di Bari. Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, all’Adnkronos ha spiegato che “è stata ribadita la necessità che le linee guida del decreto legge dovranno concedere in maniera esplicita alle regioni la facoltà di anticipare l’apertura e il riavvio delle attività e potremo quindi muoverci anche nel rispetto dei protocolli Inail che sono indicativi ma non prescrittivi”.

Dal 18 maggio la palla passerà nelle mani dei presidenti delle Regioni, che annunciano già passi più spinti nei territori dove la curva del contagio sembra piegarsi in maniera rapida. In Veneto Zaia è il più ‘aperturista’ di tutti, il Friuli Venezia Giulia di Fedriga segue a ruota, così come la Liguria di Giovanni Toti. Ma a spingere sono anche Regioni non amministrate dal centrodestra. Stefano Bonaccini corre, Michele Emiliano non va meno veloce. Oltre a Fontana, anche il presidente del Piemonte Alberto Cirio resta nel mezzo, alle prese con dati poco rassicuranti.

Negozi, parrucchieri, estetisti, ristoranti, bar in alcuni casi anche spiagge e asili nido: c’è chi è pronto a riaprire tutto da lunedì. E soprattutto – ecco il nodo principale – a superare le linee guida dettate dall’Inail e dall’Istituto superiore di sanità sulle distanze da rispettare. “Perché in fabbrica basta un metro, altrove ne servono due e lungo il litorale addirittura le persone devono mantenere 5 metri di distanza?”, è la domanda più frequente tra i governatori preoccupati per lo scenario che si prefigura non tanto da lunedì, quanto nei mesi estivi alle porte, e pressati dalle richieste delle associazioni di categoria dei commercianti, preoccupati anche dal capitolo sulle responsabilità in caso di contagio nelle proprie attività.

Sulla mobilità tra regioni, ultimo residuato del lockdown, il governo tiene il punto: se ne parlerà il 3 giugno e potranno essere imposte limitazioni “in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree”, si legge nella bozza.

Ma anche su questo alcuni territori sono pronti ad aggirare Roma con accordi bilaterali: il Veneto, per esempio, è pronto a dare il via libera in accordo con Friuli Venezia Giulia e Trentino al passaggio tra le province di confine già da lunedì. “Si potranno visitare i congiunti, vista l’esigenza manifestata da numerosi cittadini”, hanno annunciato Zaia e Fedriga in una lettera. Il pressing per far cadere la limitazione sulla mobilità già da lunedì arriva anche da altri governatori.

Non a caso, in mattinata, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, ha parlato di “alcuni protagonismi di troppo da parte di alcuni presidenti di Regione”. Intervendo ad Agorà su Rai3, il pentastellato ha aggiunto: “Devono mettersi in testa che occorre lavorare, cercare di dare i dati scientifici al Comitato tecnico scientifico in modo da poter verificare giorno dopo giorno lo stato dell’epidemia nel nostro Paese”.