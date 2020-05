L'accordo apre a un'intesa sulle linee guida in vista delle aperture del 18 maggio. Fonti dell'esecutivo parlano anche di una riapertura dei confini ai Paesi Ue senza distinzioni, senza quarantena e autocertificazioni. Sul tavolo del Consiglio dei Ministri anche il decreto quadro per il 18 maggio. Mentre è probabile che slitti il Dpcm sulle modalità della Fase “2b”. Siglato accordo con le confessioni religiose: da lunedì riaprono anche sinagoghe e moschee

Si è arrivati a un accordo tra Governo ed Enti locali sulle linee guida contenute nel documento presentato dalle Regioni in vista delle riaperture previste da lunedì 18 maggio. Adesso il testo passa in Consiglio dei Ministri, dove sul tavolo c’è anche il decreto quadro, rivisto insieme ai ministri e modificato rispetto al testo circolato questa mattina. Il premier Giuseppe Conte vorrebbe approvare oggi il dl in cui vengono fissati i principi generali della Fase ‘2b’, seguito poi da un dpcm più dettagliato. Fonti di Governo rivelano anche che dal 3 giugno riapriranno le frontiere italiane a tutti i cittadini Ue senza distinzioni, senza quarantena e senza autocertificazione. Conte: “Collaborazione portentosa tra istituzioni”.

A quanto si apprende, è stato il presidente del Consiglio a sbloccare l’impasse tra Regioni – divise tra chi chiedeva linee guida territoriali e chi invece confidava in un format unitario, uguale da un estremo all’altro del Paese – invitando i governatori a proporre un testo unico e valido per tutte, senza distinzioni. In questo modo l’esecutivo ha potuto recepire un unico testo validato e conforme alle linee guida previste dal governo per il secondo step della fase due di uscita dal lockdown.

Lo strappo tra i governatori si era consumato sulla posizione di Attilio Fontana: la Lombardia e i Comuni si erano infatti schierati sulla stessa linea del governo nel chiedere regole uniformi per tutti. L’obiettivo dell’esecutivo è evitare una babele di ordinanza disomogenee che creerebbero disparità e tradirebbero – appunto – le indicazioni sul distanziamento sociale fornite dall’Inail. Contrari a linee guida uniche invece i presidenti Luca Zaia – tra i più agguerriti – Stefano Bonaccini, Michele Emiliano, nonché il vicepresidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola.

Il Consiglio dei ministri dovrà anche approvare il decreto quadro composto da tre articoli: è prevista la riapertura dei confini regionali solo dal 3 giugno e la possibilità di restrizioni territoriali in base al quadro epidemiologico. Anche questo un punto contestato da alcune Regioni del Nord che vorrebbero deroghe sui propri confini. Rischia invece di slittare l’ok definitivo al Dpcm con le misure più specifiche in vista del 18 maggio che Conte puntava a chiudere già oggi. Un passaggio cruciale in vista della Fase 2b, in attesa dei dati epidemiologici in arrivo dai territori, alcuni dei quali in ritardo sul monitoraggio, perché il Dpcm dovrà disciplinare chi, dove e soprattutto come si rialzeranno le saracinesche. Intanto il premier Conte ha firmato il protocollo d’intesa con le confessioni religiose diverse da quella cattolica per la ripresa delle funzioni da lunedì prossimo. Tra le comunità presenti quella ebraica, buddhista, islamica, avventista, induista: insieme alle chiese, riapriranno anche sinagoghe e moschee.

Le critiche alle linee guida – Il fronte dei governatori è rimasto compatto nel contestare alcune delle linee guida presentate da Inail e Iss: un esempio su tutti è quello dei 4 metri quadrati previsti per i clienti di bar e ristoranti, giudicati eccessivi. Tra le richieste avanzate al governo c’è quindi quella di cancellare ogni forma di ambiguità sulle responsabilità penali per chi voglia derogare alle linee guida Inail e Iss, con indicazioni considerate anche dall’esecutivo stesso, su alcuni aspetti, talvolta eccessive.

Ok del Governo al testo concordato dalle Regioni – “Dopo una giornata di pressante e stressante lavoro, ne siamo venuto a capo. C’è un’accettazione e una condivisione del protocollo messo a punto dalle Regioni, ora il premier Giuseppe Conte porterà questa intesa in Cdm, un’intesa che ci permette di essere operativi e ci mette subito nelle condizione di aprire da lunedì”, ha annunciato Zaia.

In serata i governatori italiani hanno trovato l’accordo su un testo unico contenente proposte sulle misure di prevenzione da contagio da far rispettare nella cosiddetta Fase 2b. Tra i vari punti si affronta anche il tema spiagge: stop ai giochi di gruppo in spiaggia, ok a racchettoni, surf, nuoto e windsurf. Mentre per “gli sport di squadra (es. beach-volley, beach-soccer) sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti”.

C’è poi una delle questioni più dibattute, le misure di sicurezza negli esercizi commerciali e in special modo in bar e ristoranti: “I tavoli – prosegue il documento – devono essere disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet“. La consumazione al banco è consentita “solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti”. Vietata invece la consumazione a buffet. “Il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche prima di ogni servizio al tavolo. Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria”.

Nei locali dovrà poi essere disponibile “una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità. Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura oltre i 37,5 °C. Negli esercizi che dispongono di posti a sedere, privilegiare l’accesso tramite prenotazione, mantenere l’elenco dei soggetti che hanno prenotato per un periodo di 14 giorni. In tali attività non possono essere presenti all’interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere. Laddove possibile, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro”.

Infine, “al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di disinfezione delle superfici, evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non igienizzati (saliere, oliere, ecc). Per i menù favorire la consultazione online sul proprio cellulare, o predisporre menù in stampa plastificata, e quindi disinfettabile dopo l’uso, oppure cartacei a perdere”.

La corsa alle riaperture – Dal 18 maggio la palla passerà appunto nelle mani dei presidenti delle Regioni, che annunciano già passi più spinti nei territori dove la curva del contagio sembra piegarsi in maniera rapida. Negozi, parrucchieri, estetisti, ristoranti, bar in alcuni casi anche spiagge e asili nido: c’è chi è pronto a riaprire tutto da lunedì. E soprattutto – ecco il nodo principale – a superare le linee guida dettate dall’Inail e dall’Istituto superiore di sanità sulle distanze da rispettare.

La mobilità solo dal 3 giugno – Sulla mobilità tra regioni, ultimo residuato del lockdown, il governo tiene il punto: se ne parlerà il 3 giugno e potranno essere imposte limitazioni “in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree”, si legge nella bozza. Ma anche su questo alcuni territori sono pronti ad aggirare Roma con accordi bilaterali: il Veneto, per esempio, è pronto a dare il via libera in accordo con Friuli Venezia Giulia e Trentino al passaggio tra le province di confine già da lunedì. “Si potranno visitare i congiunti, vista l’esigenza manifestata da numerosi cittadini”, hanno annunciato Zaia e Fedriga in una lettera.

E sempre dal 3 giugno, sostengono fonti di governo, riapriranno le frontiere italiane a tutti i cittadini Ue senza distinzioni, senza quarantena e senza autocertificazione.