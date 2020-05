Anche l’industria cinematografica è stata costretta a prendersi una pausa forzata a causa dell’emergenza coronavirus e, tra i tanti che si sono trovati a farne le spese, c’è anche l’attore hollywoodiano Tom Cruise che proprio a fine febbraio (quando è scoppiata la pandemia) si trovava in Italia, a Venezia, per girare le ultime scene per il nuovo film della saga di Mission Impossibile. Dal momento che in quei giorni il Veneto era una delle regioni in cui c’era un importante focolaio di Covid-19 l’attore è stato costretto a isolarsi nell’hotel in cui alloggiava prima di poter organizzare il rientro in sicurezza negli Stati Uniti.

Riprese annullate e rinviate a data da destinarsi insomma, ma intanto Tom Cruise sta lavorando ad un altro grande e ambizioso progetto assieme al visionario imprenditore americano Elon Musk. Secondo quanto riportato infatti dal sito Deadline, l’attore e il fondatore di Tesla stanno lavorando in collaborazione con la Nasa per realizzare il primo film girato nello Spazio. Proprio così, un obiettivo che dovrebbe essere portato a termine nei prossimi anni. D’altra parte la Space X di Musk si è aggiudicata giusto qualche giorno fa un contratto con l’agenzia spaziale statunitense per la costruzione di un velivolo in grado di portare altri astronauti sulla Luna: il primo passo per concretizzare il mandato della Casa Bianca di far tornare gli Stati Uniti sulla Luna per la prima volta dal 1972.

Tornando al film di Elon Musk con Tom Cruise, secondo Deadline si tratterà di una sceneggiatura originale che metterà nuovamente alla prova l’attore che è solito effettuare di persona tutte le scene dei film che interpreta, anche le più azzardate, senza mai avvalersi di stunt o controfigure.