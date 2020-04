Un po’ filosofia yoga, un po’ performance atletiche, HeadFit nasce dalla partnership tra la campagna per la salute mentale Heads Together (a cui contribuisce la Corona) e il Ministero della Difesa britannico. Il progetto è pensato specificamente per la comunità militare – Harry del resto ha prestato servizio per dieci anni nell’esercito di Sua Maestà, al suo benessere fisico e mentale, anche quando non si trova in servizio, ed è sostanzialmente un sito web a cui si accede 24/7

Una piattaforma digitale con esercizi antistress di respirazione e posturali per aiutare i militari a vivere meglio. Si chiama HeadFit for Life e l’ha inventata il principe Harry, lanciandola nel mare magnum del web. Ed è una delle prime iniziative “indipendenti” del duca del Sussex oramai residente fisso in terra californiana e lontano dai castelli e dal codazzo principesco degli Windsor. La piattaforma fornisce strumenti di auto-aiuto per gestire stress, migliorare prestazioni fisiche e mentali, attraverso esercizi di respirazione, posturali, di rilassamento. Un po’ filosofia yoga, un po’ performance atletiche, HeadFit nasce dalla partnership tra la campagna per la salute mentale Heads Together (a cui contribuisce la Corona) e il Ministero della Difesa britannico. Il progetto è pensato specificamente per la comunità militare – Harry del resto ha prestato servizio per dieci anni nell’esercito di Sua Maestà, al suo benessere fisico e mentale, anche quando non si trova in servizio, ed è sostanzialmente un sito web a cui si accede 24/7. “HeadFIT è in preparazione da quasi tre anni e sono estremamente grato a tutti coloro che hanno preso parte con noi a questo percorso per creare ciò che abbiamo oggi, poiché tutti dovrebbero essere incredibilmente orgogliosi ed entusiasti per l’impatto avrà”, ha spiegato il duca del Sussex in una nota. “Ho creduto a lungo che la comunità militare avrebbe aperto la strada al resto della società: HeadFIT è un approccio proattivo all’idoneità mentale, focalizzato sul nostro potenziale per aumentare le prestazioni, utilizzando metodi comprovati nella scienza dello sport”. Sbirciando sul sito scopriamo che si tratta di un programma motivazionale, modello mindfulness, che vuole incidere anche nell’umore e nella fiducia in se stessi. Quindi sembra essere rivolto soprattutto a chi tra i militari ha subito traumi psicologici di qualunque tipo e fatichi a confermarsi all’interno del proprio settore di lavoro tra le forze armate. Specificità che nulla tolgono però alla possibilità che i privati cittadini ne possano fare uso. Oltretutto, visti i tempi del lockdown, viene specificato: “Alcuni strumenti HeadFIT prevedono di uscire o trascorrere del tempo con altre persone ma, per ora, si prega di utilizzare gli strumenti in linea con le più recenti norme governative sul Coronavirus. L’azione più importante che tutti possiamo intraprendere nella lotta contro il virus è quella di rimanere a casa per proteggere il servizio sanitario nazionale e salvare vite umane”.