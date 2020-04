Gigi Hadid e Zayn Malik sono in dolce attesa. A lanciare la bomba nel mondo dello showbiz è il ben informato sito di gossip americano Tmz. Sono state contattate fonti familiari, vicine alla coppia, che hanno confermato che la top model è incinta di 20 settimane, non si sa ancora il sesso del bambino. Entrambe le famiglie sono al settimo cielo e hanno festeggiato insieme, il 25esimo compleanno di Gigi (è nata il 23 aprile) con un party che si è tenuto nella fattoria di famiglia in Pennsylvania, dove la modella sta trascorrendo la quarantena assieme al compagno. “Ho trascorso la giornata più dolce, festeggiando il mio 25esimo compleanno con la mia famiglia in quarantena”, aveva commentato su Instagram Gigi, postando gli scatti e i video della sua festa. Le tempistiche sono perfette: Gigi ha sfilato a gennaio per Chanel a Parigi, la moda subito dopo si è fermata a causa della pandemia del Coronavirus e prima del prossimo autunno non riaprirà le porte delle sfilate. Giusto in tempo per partorire tra fine agosto e settembre.

Zayn ha già in mente di fare il papà a tempo pieno. Si allontanano così le possibilità che torni con Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan e Liam Payne per festeggiare il decennale dei One Direction. Liam Payne, infatti, ha annunciato la marcia di avvicinamento tra i componenti della band. Ma le possibilità che Zayn farà parte del progetto si allontanano. Zayn ha lasciato il gruppo nel 2015 a causa del “forte stress”. Da allora i rapporti con gli altri ex compagni di avventura è sempre stato piuttosto freddo, fino alle scorse settimane, quando è iniziata a circolare la voce, sempre più insistente della reunion.

Gigi e Zayn si sono conosciuti nel 2015, poi si sono separati nel 2018. Nel frattempo pare che la coppia si sia presa e lasciata diverse volte, fino al ricongiungimento definitivo lo scorso dicembre. A gennaio sono usciti entrambi allo scoperto, in occasione del ventisettesimo compleanno di Zayn, festeggiato in un ristorante di New York, con Gigi che si è fatta accompagnare dalla sorella Bella e dal fratello Anwar, quest’ultimo fidanzato con Dua Lipa.