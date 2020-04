“La scuola per vari motivi e anche perché ha momenti di aggregazione, ma anche un insieme di correlati come chi porta i ragazzini, i mezzi di trasporti, non unicamente legate al momento scolastico, può diventare un luogo che favorisce la diffusione dell’infezione”, così il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro durante la conferenza stampa della Protezione civile, rassicurando sull’impegno messo in campo per mettere in sicurezza le attività scolastiche. E alla domanda sul perché altri paesi abbiano deciso di riaprire le scuole, o addirittura di non chiuderle, come la Svezia, specifica: “Ha una popolazione e un’organizzazione della vita diversa, in Italia il ruolo della famiglia allargata è importante, cosa che nei paesi nordici è organizzata in maniera diversa. Anche questo ha un suo significato“.

