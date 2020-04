Brad Pitt è Anthony Fauci in un video sketch del Saturtady Night Live andato in onda ieri, 25 aprile. Era stato proprio il direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases degli Stati Uniti a indicare Pitt come attore che avrebbe preferito lo impersonasse in un’ipotetica (ma non così inverosimile) pellicola sulla pandemia. Ed ecco che l’attore lo ha accontentato: Pitt nei panni dell’immunologo è straordinario. Anche perché il video è un fact-checking a tutti gli effetti: ci sarebbe poco da ridere ma si sa che spesso la realtà ha un potenziale comico che viene fuori senza troppo sforzo, solo raccontandola per quello che è. Trump parla del coronavirus, Pitt-Fauci lo smentisce. E appaiono chiare le frizioni tra il Presidente e l’immunologo. “Trump si è preso alcune libertà sulle linee guida da seguire”, esordisce l’attore. Che va avanti poi con la confutazione di una serie di affermazioni fatte dal Presidente. “Il vaccino sarà pronto in tempi relativamente brevi“, dice il l’ex tycoon. “Bene – ribatte Pitt-Fauci- in tempi relativamente brevi” è un’espressione molto interessante. Se si riferisce alla storia dell’umanità ok, il vaccino sarà pronto abbastanza presto ma se dite a un amico “sarà da te in tempi relativamente brevi” e non vi presentate entro mezz’ora non la prenderà bene…“. E così via, con le affermazioni di Trump che diventano sempre più, diciamo, ‘stravaganti’ e Pitt-Fauci che arriva a toccarsi la faccia, sgomento, commentando: “So che non dovrei toccarmi il viso ma…“. Alla fine del video, Pitt si “smaschera” è ringrazia il direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases degli Stati Uniti per “la calma e la chiarezza che è riuscito a dare agli stati uniti in questo periodo snervante”.

And now, a message from Dr. Anthony Fauci. #SNLAtHome pic.twitter.com/LYemNAWaAT — Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) April 26, 2020