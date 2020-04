Dal 23 aprile è tornata in onda su Italia 1 la serie cult The O.C. e subito è diventata trend topic sui social. Il teen drama targato Fox, andato in onda negli Usa tra il 2003 e il 2007, e subito lanciato su Italia 1 nel 2004, fu già all’epoca un piccolo fenomeno di ascolti e di affetto del pubblico, tanto che quando i produttori americani vollero chiudere la serie ci furono proteste e una raccolta firme che raggiunse quasi un milione di aderenti. La serie, ambientata nella soleggiata contea californiana di Orange County fu creata da Josh Schwartz e racconta la storia del giovane e problematico Ryan Atwood (Benjamin McKenzie), figlio adottivo di una famiglia di ricchi filantropi californiani. Il ragazzo diventa amico del fratellastro e instaura una relazione con la vicina di casa, Marissa Cooper (Mischa Barton). Diversi siti web si sono sbizzarriti per andare alla ricerca del “cosa fanno oggi” i suoi interpreti. La Barton, ad esempio, ha lavorato fin da piccola nel mondo del cinema, con piccole partecipazioni in titoli come Il sesto senso e Notting Hill, ma successivamente non è riuscita ad affermarsi come attrice finendo per dover affrontare più che altro diversi problemi con la giustizia. McKenzie ha invece raggiunto un discreto successo interpretando diverse serie, non da ultima, Gotham (2014-2019). Il protagonista di O.C. ha anche un ricco elenco di partner che l’hanno fatto apparire in molte riviste di gossip: Rachel McAdams, Zooey Deschanel e infine la sua attuale moglie, Morena Baccarin, vista in Deadpool.

