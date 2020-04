Per Johnny Depp quarantena solitaria in Provenza. Fan esperti e testate di gossip sembrano oramai essere concordi. La star hollywoodiana sta trascorrendo l’isolamento anti Coronavirus a Plan-de-la-Tour, la sua mastodontica magione nei pressi di Saint-Tropez, nel sud della Francia. È stato il quotidiano locale, Var-Matin, a togliere il velo sul segreto di Jack Sparrow che pochi giorni fa ha aperto un account su Instagram pubblicando un video dove parla di “aprire un dialogo in questi momenti difficili”. Lo sfondo dell’inquadratura del video, tutto candelabri, botti e torchio, pareti in pietra, una botte, ricorda la cantina personale della villa che Depp acquistò nel 2001 nella piccola frazione di Mourre assieme all’allora compagna Vanessa Paradis. Qui Depp trascorreva lunghi periodi di vacanza assieme a lei e ai loro bambini. Villone, tra l’altro, che l’interprete di Buon compleanno Mr.Grape non è mai riuscito a vendere. Come riporta l’Ansa sono 5 anni che la magione è sul mercato e nemmeno facendo scendere il prezzo da 50 a 15 milioni di euro l’attore è riuscito a trovare qualche nuovo proprietario. Tra i 15 ettari di terreno che circondano la villa sono presenti una grande palestra, una piscina con vera sabbia e una piazzetta alla provenzale un po’ alla maniera delle piazze kitsch degli outlet italiani. La casa è solitamente usata dalla Paradis e dai bambini mentre Depp talvolta li raggiunge con un jet privato. Per quello che si è visto nel video e dalle testimonianze dei cronisti dei giornali locali, la Paradis non è lì con lui. Insomma ancora un Johnny Depp solo, in uno spazio immenso che nemmeno villa Xanadu di Quarto Potere.

