Una donna è uscita in strada praticamente nuda e si è sdraiata sul cofano di una gazzella dei carabinieri. È quanto successo nel tardo pomeriggio del 18 aprile in via Trebbia a Borgotrebbia, in provincia di Piacenza: la scena è stata immortalata dai residenti che hanno assistito attoniti dalle finestre di casa.e poi l’hanno condivisa sui social. La donna, in evidente stato confusionale e forse sotto l’effetto di alcol o droghe, è stata vista camminare scalza e nuda per diversi metri finché ha visto l’auto dei carabinieri e vi si è sdraiata sopra. I militari hanno chiamato il 118 e la donna, dopo aver aggredito sia i carabinieri che gli operatori sanitari accorsi, è stata portata via in ambulanza per accertamenti. La sua posizione è al vaglio.

Voglio sapere che è successo pic.twitter.com/jNpbTNQ6Xo — Mindtapes (@mindtapes) April 19, 2020