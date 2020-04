Era da tutti conosciuto come Zagor, cantante dei Camillas. Mirko Bertolucci, così all’anagrafe, è morto a causa del covid-19. Era stato ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Pesaro fin dai primi giorni di marzo. Aveva 46 anni. Mirko era originario di Pordenone ma è a Pesaro che si era trasferito, trovando lì ispirazione per la musica. La band era nota e apprezzata nella scena indie ma aveva avuto anche una certa popolarità per il grande pubblico dopo aver partecipato a Italia’s Got Talent ed essere arrivata alla fase finale. Nel 2016, in occasione degli Europei di calcio, la loro canzone Il gioco della palla è stata utilizzata dalla Gialappa’s come sigla del loro programma. “Sono sempre lì a dire e fare e cantare e rovesciarvi e sorridervi”, ha scritto il gruppo per ricordare Zagor.

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo bisogno di te. In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con coscienza il nostro lavoro, svolgiamo un servizio pubblico. Anche per questo ogni giorno qui a ilfattoquotdiano.it siamo orgogliosi di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. La pubblicità, in un periodo in cui l'economia è ferma, offre dei ricavi limitati. Non in linea con il boom di accessi. Per questo chiedo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, pari al prezzo di un cappuccino alla settimana, fondamentale per il nostro lavoro.

Diventate utenti sostenitori cliccando qui.

Grazie Peter Gomez Sostieni adesso