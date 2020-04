Nota della presidenza del consiglio dopo le polemiche legate alla conferenza stampa del premier di venerdì 10 aprile: "Chigi non ha mai chiesto che la conferenza venisse trasmessa a reti unificate; e infatti è stata trasmessa solo da alcuni canali tv e solo per una parte e non interamente". Sulle parole del premier che ha citato Salvini e Meloni: "Ha risposto a tutte le domande dei giornalisti, tanto sull'emergenza coronavirus quanto sul Mes". I leader di Lega e Fdi: "Basta insulti, vogliono rissa costante"

Il 10 aprile “non c’è stata alcuna conferenza stampa a reti unificate” del premier. In ogni caso “Palazzo Chigi non hai chiesto” di trasmettere l’intervento di Giuseppe Conte su tutti i canali in contemporanea. E infatti l’intervento di venerdì grasso “è stato trasmesso solo da alcuni canali tv e solo per una parte e non interamente”. Comunque il presidente del consiglio ha nominato direttamente Matteo Salvini e Giorgia Meloni solo per smentire “vere e proprie fake news” sul Mes, il meccanismo “salva Stati, che rischiavano “di alimentare divisioni nel Paese e di danneggiarlo, compromettendo il ‘senso di comunità’, fondamentale soprattutto in questa fase di emergenza”. Tre giorni dopo Palazzo Chigi replica alle polemiche sollevate dall’intervento di Conte di venerdì.

Una nota dettagliata per rispondere ai vari attacchi arrivati in direzione del presidente del consiglio, che il 10 aprile scorso era comparso in conferenza stampa per confermare la proroga delle misure restrittive per combattere il coronavirus. Era il day after dell’Eurogruppo e ovviamente a Conte erano state poste domande sui coronabond, sulle trattative di Bruxelles, sul tanto contestato fondo Salva Stati. E il premier aveva risposto: “Il Mes esiste dal 2012, non è stato istituito ieri o attivato la scorsa notte come falsamente e irresponsabilmente è stato dichiarato da Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Questo governo non lavora col favore delle tenebre: guarda in faccia gli italiani e parla con chiarezza”. I leader di Lega e Fdi avevano replicato a stretto giro, paragonando quello di Conte a un “regime sudamericano”, mentre Alberto Barachini, presidente forzista della commissione parlamentare Vigilanza Rai, ha subito scritto una lettera alle reti perché concedessero il prima possibile il diritto di replica alle opposizioni.

La replica della presidenza del consiglio contesta soprattutto l’accusa lanciata da più parti verso Conte: aver attaccato l’opposizione con un messaggio alla Nazione a reti unificate. “Non c’è stata alcuna conferenza stampa a reti unificate. Palazzo Chigi non ha mai chiesto che la conferenza stampa venisse trasmessa a reti unificate; e infatti è stata trasmessa solo da alcuni canali tv e solo per una parte e non interamente”, scrivono l’ufficio stampa di Chigi. “Tutti gli interventi del presidente del Consiglio si sono sempre svolti secondo le consuete modalità e, in particolare, nella forma di conferenze stampa, salvo qualche rara eccezione”, è la precisazione, diffusa “alla luce del dibattito che sistematicamente si crea intorno alle conferenze stampa del Presidente del Consiglio”.

“Sin dall’inizio del primo mandato del Presidente Conte, dal giugno 2018, – ricostruisce la nota – Palazzo Chigi trasmette il segnale audio video in Hd mettendolo a disposizione di tutti e di tutte le reti televisive, le quali liberamente decidono se e cosa mandare in onda sui propri canali. Lo stesso è avvenuto in occasione delle dichiarazioni alla stampa di sabato 21 marzo (per le quali alcuni hanno parlato, del tutto impropriamente, di ‘diretta facebook’) e della conferenza stampa di venerdì 10 aprile (per la quale alcuni, anche qui del tutto impropriamente, hanno parlato di “discorso alla nazione a reti unificate“)”, sottolinea Palazzo Chigi. Lo stesso è avvenuto anche il 10 aprile. “Anche questa volta non c’è stata richiesta, da parte della presidenza del Consiglio, di trasmettere un discorso alla nazione a reti unificate. La decisione spetterà – come è sempre stato – sempre e solo ai responsabili delle singole testate”.

Tornando ai temi trattati dal premier, Chigi sottolinea come venerdì Conte abbia “illustrato i provvedimenti adottati, ha spiegato e chiarito i fatti più rilevanti e ha risposto a tutte le domande dei giornalisti, tanto sull’emergenza coronavirus quanto sul Mes. Nell’occasione ha smentito vere e proprie fake news che rischiavano di alimentare divisioni nel Paese e di danneggiarlo, compromettendo il senso di comunità, fondamentale soprattutto in questa fase di emergenza”. Ovviamente le fake news sono quelle che sarebbero state diffuse da Salvini e Meloni.

La nota di Palazzo Chigi però non si ferma qui. E aggiunge che i responsabili delle singole testate giornalistiche, “sono anche liberi di sostenere la singolare opinione secondo cui il Presidente del Consiglio non dovrebbe smentire fake news e calunnie nel corso di una conferenza stampa rivolta al Paese, né dovrebbe parlare di un tema rilevante e di interesse generale come il Mes”. E qui la nota di Palazzo Chigi usa la prima persona plurale. “Facciamo notare – sottolinea l’ufficio stampa – che Conte non avrebbe potuto evitare di affrontare il tema del Mes e chiarire le relative fakenews veicolate dell’opposizione, visto che questo tema è poi stato oggetto delle domande poste dai giornalisti. A conferma del fatto che si tratta di argomento di interesse generale“. Dopo la conferenza stampa del premier, Enrico Mentana, diretto del Tg La 7, ha detto: “Se avessimo saputo che Conte avrebbe fatto un uso personalistico della conferenza stampa attaccando l’opposizione non l’avremmo mandata in onda quella parte”.

Il primo effetto della precisazione dell’ufficio stampa del presidente del consiglio è quello di provocare le controreplice di SAlvini e Meloni. “Non vedo perchè tornare su questa polemica dopo due giorni. Conte sa benissimo che utilizzare una conferenza stampa per annunciare la proroga del lockdown per attaccare le opposizione è un atto di bullismo istituzionale. Questo tentativo di Palazzo Chigi di mantenere una rissa costante con le opposizioni è un gioco irresponsabile al quale non ci prestiamo. Evidentemente è particolarmente nervoso, capiamo le ragioni, ma non siamo noi l’oggetto del suo sfogo continuo”, dice la leader di Fratelli d’Italia. “Anche a Pasquetta il governo trova il tempo di attaccare Lega, opposizioni e giornalisti, una vera e propria ossessione. Gli Italiani gradirebbero lo stesso impegno del governo nel fornire almeno una mascherina protettiva ad ogni cittadino, invece di chiacchiere. Oppure nel garantire il pagamento della cassa integrazione in tempi decenti e non fra settimane, come accadrà”, è il comunicato subito diffuso dal Carroccio.