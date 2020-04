In queste settimane, gli operatori sanitari di Medici senza frontiere sono in prima linea nella lotta al coronavirus, e stanno lavorando negli ospedali italiani e e nel mondo. Si trovano in Francia, Spagna, Belgio, Grecia, Cina e Hong Kong. E sono anche in contatto con le autorità sanitarie in Afghanistan, dove le équipe si preparano all’epidemia. Nel video due operatori impegnati nelle corsi dell’ospedale di Codogno, Carlotta e Gennaro, spiegano come si lavora per proteggere il personale medico

