Da qualche giorno circola in rete una della tante fake news che a dispetto del periodo drammatico attraversato dal Paese non trovano battute d’arresto. Stavolta a smentirla è lo stesso protagonista, Maurizio Costanzo: “Io contagiato? Una fake news fuori luogo e di pessimo gusto”, ha detto il giornalista come riposta Bubino Blog, un canale che si occupa di spettacolo. E la smentita è arrivata anche dall’ufficio stampa: “Maurizio Costanzo sta bene, grazie a Dio. La notizia della positività al coronavirus ‘è una fake news fuori luogo e di pessimo gusto’.

