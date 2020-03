Il capitano dell'Aston Villa è andato a una festa (in ciabatte) e secondo quanto riportato dal Sun quando è uscito non era affatto sobrio

Si era raccomandato ai suoi follower, come hanno fatto tanti sportivi e personaggi di tutto il mondo, di restare a casa. Unico modo per combattere l’emergenza coronavirus. Peccato che Jack Grealish, capitano dell’Aston Villa, poco dopo di casa sia uscito per andare niente meno che a una festa (dove si è presentato in pantofole), nonostante i divieti del governo britannico di frequentare posti affollati. Stando al Sun, Grealish avrebbe poi preso la sua auto con un tasso alcolemico più alto dei limiti e sarebbe andato contro altre automobili parcheggiate. Il tabloid britannico pubblica le foto della Range Rover.