Nell’affrontare l’emergenza coronavirus “abbiamo commesso errori? Sicuramente“. L’ammissione è dell’assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera, che in diretta Facebook ha però rivendicato che “è stato fatto il massimo perché questa ondata di dolore trovasse una risposta positiva”.

“I nostri presidi ospedalieri sono sempre sotto pressione, ma in tutti i pronto soccorso si registra una riduzione di accessi per Covid-19, in alcuni casi lievi, in altri più marcati. A Lodi, per la prima volta dopo 36 giorni, sono più le persone che arrivano per altre patologie che per il Covid-19. Questo è un primo dato che deve far ritenere che nei nostri ospedali si sta leggermente tirando il fiato”.