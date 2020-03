Il suo “vecchio” compagno di avventure, Paolo Bonolis, non lo sente da un po'... ma Manuela è legata a lui da un rapporto di affetto. “Andavamo molto d'accordo, ma non è stato così fin dall'inizio. Ci sono voluti mesi perché si fidasse di me", ha raccontato al Corriere della Sera

Vi ricordate di Manuela Blanchard? Sì, dai: la regina della tv dei ragazzi. Per anni è stata il volto di Bim Bum Bam a fianco di Paolo Bonolis e del pupazzo Uan. Ora, 22 anni dopo l’ultima volta, è pronta a tornare in uno studio televisivo. A partire dal 20 marzo condurrà una trasmissione (manco a dirlo, dedicata ai bambini): Tai Chi One, in onda dalle 14.20 su DeAJunior (canale 623). “Quello che farò in Tai Chi One sarà dare pillole dell’arte antica del Tai Chi per aiutare i bambini a sviluppare delle certezze, scegliendo ad esempio degli animali che simboleggiano le emozioni”, ha detto Manuela, che nel frattempo è diventata una maestra di tai chi in due scuole lombarde.

Da quando ha lasciato “Bim Bum Bam”, alla fine degli anni Novanta, non era più rientrata in uno studio televisivo. Quello che le veniva proposto non le interessava, così ha deciso di voltare pagina senza rimpianti e si è “ritirata” sulle colline della Brianza, dove si è dedicata a yoga, discipline orientali e naturopatia. Oggi a casa sua non possiede neppure un televisore. “Non mi hanno fatto salutare i bambini, questo è il mio unico rimpianto. Ad un certo punto fui spostata dalla conduzione in studio alle esterne, a fare reportage. Ancora oggi i ragazzi, ormai adulti, mi fermano per chiedermi come mai non c’è stato un momento di saluto e una spiegazione sul cambio di ruolo. Mi è spiaciuto”, ha dichiarato al Corriere della Sera.

Il suo “vecchio” compagno di avventure, Paolo Bonolis, non lo sente da un po’… ma Manuela è legata a lui da un rapporto di affetto. “Andavamo molto d’accordo, ma non è stato così fin dall’inizio. Ci sono voluti mesi perché si fidasse di me. Dopo un po’, siamo entrati in sintonia ed è stato un successone anche per noi. Ho capito che le cose erano cambiate quando abbiamo vinto il Telegatto. Lì ho realizzato che Paolo si fidava, l’avevo conquistato”.