Gli stracci che volano sotto la Corona britannica spiegati bene. In un lungo resoconto pubblicato sul Daily Mail, sono stati raccontati nel dettaglio “tutti i motivi dei litigi” tra Harry e William. Il retroscena a cura di Kate Mansey descrive tutti i risentimenti, le liti, le incomprensioni che hanno vissuto i due fratelli, eredi al trono d’Inghilterra, negli ultimi anni.

Frizioni che hanno portato il secondogenito di Lady Diana e del principe Carlo ad abbandonare la famiglia reale assieme alla moglie Meghan Markle e il piccolo Archie con direzione Canada, e una nuova vita da imprenditori e privati cittadini. Intanto William ce l’ha con Harry perché ha spesso mancato di rispetto verso tutta la famiglia, ma soprattutto la nonna, la Regina Elisabetta II. Harry, invece, ce l’ha con William per il comportamento poco rispettoso tenuto da tempo verso la moglie Meghan.

La Mansey cita le parole di Harry verso William riferite all’atteggiamento tenuto verso la Markle: “Spesso arrogante e a tratti cafone”. Harry è parecchio risentito anche da un altro modo di porsi nei suoi confronti da parte di tutta la famiglia reale: hanno sempre messo al primo posto William. Harry non sarebbe geloso del fratello ma sono frasi che “lo hanno fatto sentire sempre più l’ultima ruota del carro”. La prova? Quando la Regina nell’ultimo discorso alla nazione mise sul tavolo le foto di tutta la famiglia ma non quella degli sposi Meghan e Harry. Sempre secondo gli insider del Daily Mail il rapporto tra i due fratelli sarebbe tuttora freddo “e lo sarà ancora per qualche tempo”. Harry si sarebbe molto arrabbiato anche del fatto che nel 2015 ritornato nel mondo civile dopo i suoi anni da militare si sentiva sempre dire dallo staff reale che erano impegnati per servire William. Chiaro che l’arrivo di Meghan abbia fatto prendere coraggio ad Harry. Mentre il fratello l’avrebbe esortato più volte “a pensarci bene prima di sposarla”, perché: “non la conosci bene”. Infine viene registrato pure il pianto di Kate dopo una lite con Meghan. Goccia che ha fatto traboccare il vaso con il trasferimento di Harry e Meghan lontani da tutta la famiglia reale.