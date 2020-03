Mette la mascherina da Uomo Ragno e va in farmacia e a fare la spesa. La testimonianza di una prevenzione antiCoronavirus fai da te arriva da Marsala, dove l’avvocato Vincenzo Forti ha registrato la sua performance sui social. “Anche noi della Marvel abbiamo problemi di Coronavirus”, ha spiegato Forti in un video mentre si trova con il carrello in fila al supermercato. L’uomo afferma di non aver più trovato mascherine per proteggersi tra bocca e naso in questo momento di emergenza sanitaria ed avendo in casa quella di Spider Man l’ha indossata per andare a fare la spesa.

Forti è un personaggio eccentrico non nuovo ad apparizioni al di fuori del proprio ruolo professionale. Nel 2015 aveva partecipato alla “sindacarie” del Movimento 5 Stelle a Marsala poi si era ritirato. Sempre lo stesso anno, secondo quanto riporta Tp24.it, un quotidiano online trapanese, Forti sarebbe stato arrestato mentre era in viaggio in Cambogia per “terrorismo internazionale”; infine nel 2019 il museo Militaria di Trapani, spazio della memoria su testimonianze garibaldine in Sicilia, a cui fa da custode dopo averlo ereditato dal padre, venne scassinato ma senza registrare alcun furto.