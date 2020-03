Mezzo milione di mascherine, 4 tonnellate di materiale medico, 1800 tute protettive e 150mila guanti: questi sono i numeri degli aiuti inviati dalla Cina al nostro Paese, in arrivo nei prossimi giorni grazie a diversi enti benefici. Un team di esperti della Croce Rossa cinese era già arrivato a Roma – con altre tonnellate di aiuti – per affiancare gli specialisti italiani nella lotta al Covid-19, mettendo in comune esperienza e conoscenze accumulate in questi mesi.

Tute e guanti in Sardegna – Il gruppo “Blue River”, che dal 2016 opera in Sardegna nel ramo lattiero-caseario con la società Alimenta, ha attivato un ponte di solidarietà tra la Cina e l’isola del mediterraneo, dove arriveranno quattro tonnellate di materiale medicale, 1.800 indumenti di protezione medica, 40mila mascherine, 250mila guanti. L’iniziativa è stata realizzata con il sostegno delle istituzioni della provincia cinese di Hunan e del distretto di Wangcheng. Questa mattina la vicepresidente della Regione e assessore del Lavoro, Alessandra Zedda, e il collega della Sanità, Mario Nieddu, portando i saluti del presidente Christian Solinas, hanno ringraziato in videoconferenza il presidente del consiglio del Gruppo Blue River, Chen Yuanrong, e gli esponenti delle istituzioni cinesi.

Mezzo milione di mascherine da Alibaba – La fondazione di beneficienza legata ad Alibaba, insieme alla Fondazione Jack Ma, ha inviato in Europa mezzo milione di mascherine: un aereo cargo è atterrato a Liegi, in Belgio, ieri, e la destinazione finale è l’Italia. Joey Tan, responsabile comunicazione dell’ufficio Globalizzazione del gruppo, ha dichiarato che il mezzo milione di mascherine sarà controllato e consegnato da camion in Italia, dove la Croce Rossa locale le riceverà e le gestirà. Sui pacchi manifesti con il testo di “Nessun dorma”, l’aria dell’opera Turandot di Puccini: “Dilegua, oh notte, all’alba vincerò!”. Un messaggio di speranza, oltre che un legame culturale tra i due Paesi (la protagonista dell’opera è un’antica principessa cinese).

I due enti di beneficenza hanno donato in totale 2 milioni di maschere e altre forniture essenziali, come i kit per i test, destinati all’Italia e ad altri Paesi duramente colpiti come la Spagna e il Belgio e nei prossimi giorni sono previste altre tre spedizioni.

Medici cinesi: “Gli ospedali italiani stanno facendo un ottimo lavoro” – Il team di medici e ricercatori della Croce rossa cinese si è recato in visita allo Spallanzani di Roma per un momento di confronto sui percorsi di diagnosi e cura della malattia: “Gli ospedali italiani stanno facendo un ottimo lavoro”., hanno detto. Poi, parlando delle misure da adottare, hanno aggiunto: “L’importante è inquadrare presto i casi positivi, curarli presto e attuare nel modo più veloce possibile le misure di quarantena per fermare i contagi. Queste sono le misure adottate anche dalla Cina e riscontriamo che anche l’Italia le sta adottando. Sono misure internazionali, condivise da tutti i paesi in caso di emergenze come questa”.