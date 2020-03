“In questo momento c’è un importante bisogno di alcune attrezzature che sono mascherine, ma anche ventilatori. Una parte legata ai dispositivi verrà utilizzata dalla cri, la parte più tecnologica la doneremo al nostro governo”, così Francesco Rocca, presidente della Croce Rossa Italiana e della Federazione internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, commenta l’arrivo degli aiuti donati dalla consorella cinese. Nel carico arrivato a Roma da Pechino, appunto, dispositivi di protezione individuale ma anche materiali tecnologici per le terapie intensive in sofferenza. “Si tratta di una donazione importante che ci aiuterà per qualche giorno a alleggerire – continua Rocca – ma i bisogni rimangono importanti e non dobbiamo abbassare la guardia”.

Video Twitter/Croce Rossa Italiana