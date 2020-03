“A te che sei uscito dalla zona rossa, perché tanto che vuoi che succeda, quando guardi questa foto, non ti senti una merda?”. È questo il durissimo sfogo di Claudio Marchisio, ex calciatore della Juventus e della Nazionale, che nella notte ha pubblicato su Instagram la foto di un’infermiera crollata al termine del turno di lavoro, divenuta un simbolo dell’emergenza coronavirus, per contestare gli atteggiamenti irresponsabili di chi viola divieti e disposizioni di restare a casa. “A te che la scuola è chiusa quindi stasera esco con gli amici – prosegue Marchisio -. A te che non riesci a rinunciare ad una sciata. A te che ormai ho organizzato quindi ci vado. Quando guardi questa fotografia, non ti senti una merda?”, conclude rilanciando l’hashtag #iorestoacasa.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore