“Cittadini rimanete a casa“. È questo il messaggio diffuso dagli altoparlanti di una pattuglia della polizia locale di Lissone, comune della Brianza, che da questa mattina ha iniziato a girare per le vie quasi deserte della città per invitare gli abitanti a rispettare le limitazioni previste dal decreto con le misure per il contenimento del contagio da coronavirus. “Avviso a tutti i cittadini di Lissone. Per contrastare l’epidemia di coronavirus, il Governo ha emanato delle norme che prevedono limitazioni alla circolazione di tutte le persone. Si è autorizzati ad uscire di casa solo per motivi di lavoro, di salute o per stato di necessità. Si invitano tutti i cittadini che non rientrano in queste tre categorie a non uscire di casa”, è la raccomandazione fatta dal Comune sulla base di quanto previsto dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo. Anche in altre città d’Italia, per esempio in Salento, le forze dell’ordine stanno girando per le strade diffondendo lo stesso messaggio dagli altoparlanti

