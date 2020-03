“In questi giorni abbiamo visto persone che si radunano in spazi ristretti, una addossata all’altra. Se una di loro è positiva crea le condizioni perché il virus si diffonda. Questo tipo di comportamenti sono proprio quelli che le raccomandazioni mirano a evitare“. A dirlo, nella consueta conferenza stampa sull’emergenza coronavirus al dipartimento di Protezione civile, il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro. “Non c’è alcuna ragione per correre ai supermercati per approvvigionarsi”, ha aggiunto il commissario straordinario Angelo Borrelli. “La distribuzione e la fornitura dei prodotti non sono state sospese”.

