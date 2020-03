È morta a 81 anni Suor Germana, un simbolo per gli appassionati di cucina e non solo, viste le sue numerose incursioni nel mondo della tv. L’annuncio della scomparsa della religiosa è stato dato dai fratelli Sante, Ettore, Bertilla e Giuseppe Consolaro. Suor Germana, riporta l’AdnKronos, si è spenta sabato scorso nella casa di riposo San Gaetano dell’Opera Don Guanella a Caidate, frazione del comune di Sumirago (Varese). I funerali oggi pomeriggio “riservati ai familiari più stretti”, e la salma verrà tumulata nel cimitero di Caronno Varesino.

Martina Consolaro era nata a Crespadoro (Vicenza) il 3 luglio 1938 da padre boscaiolo e madre casalinga. A 14 anni lasciò la famiglia d’origine, composta da nove fratelli per fare la domestica di una ricca famiglia di Torino. A 19 anni prese i voti come suora del Famulato Cristiano. La “cuoca di Dio”, così era stata soprannominata, fu “travolta” dal successo clamoroso del suo primo libro di ricette “Quando cucinano gli angeli” (Edizioni Piemme, 1983), 32 ristampe e 2 milioni di copie vendute in Italia, con traduzioni in 16 lingue. Dopo questo exploit Suor Germana iniziò a pubblicare la sua “Agenda“. Un appuntamento annuale, presenza fissa in molte cucine italiane. Autrice di molti libri di cucina quasi tutti pubblicati da Edizioni Piemme, Suor Germana ha scritto più di 3000 ricette e tenuto una rubrica fissa su Famiglia Cristiana: la prima volta in televisione insieme al gastronomico Edoardo Raspelli ed Enza Sampò. Da lì, varie apparizioni a I fatti vostri con Giancarlo Magalli e Massimo Giletti, Uno Mattina, Domenica In, Cominciamo bene. Suor Germana arrivò anche al Festival di Sanremo nel 1999, edizione condotta da Fabio Fazio.

Un successo in grado di raggiungere le case di tutti. Eppure, proprio in quegli anni, la vita della religiosa non è facile. Nel 1990 disse addio all’abito religioso del Famulato Cristiano, dove era entrata a 19 anni, a causa di incomprensioni con le sue superiore. Nel 2002, poi, la rottura con i padri domenicani del Punto Familia di Torino, che lei aveva fondato nel 1963. E la depressione, con la quale Suore Germana combatteva dal 2002: “Si soffre anche perché molti non capiscono che è una vera malattia”, aveva detto in una intevista a Famiglia Cristiana.