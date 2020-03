Per l’ex vice presidente si tratta di un importante colpo in vista del voto in sei stati il 10 marzo, dove votano i cittadini di Idaho, Michigan, Mississippi, Missouri, South Dakota e Washington. Per Jackson il senatore del Vermont è la scelta migliore per gli afroamericani

Nell’ultima settimana lo hanno fatto Michael Bloomberg, Pete Buttigieg, Amy Klobuchar e Beto O’Rourke. E ora anche Kamala Harris, senatrice della California ex candidata alla Casa Bianca, appoggia Joe Biden. Per l’ex vice presidente si tratta di un importante colpo in vista del voto in sei stati il 10 marzo, dove votano i cittadini di Idaho, Michigan – che darà 125 delegati -, Mississippi, Missouri, South Dakota e Washington. E Biden incassa anche il sostegno di Cory Booker, anche lui ex candidato alle primarie dem che si è ritirato a gennaio.

“Non c’è nessuno più preparato di Joe per riportare onore e decenza nello Studio Ovale“, ha detto Harris impegnandosi a fare tutto quello che è in suo potere per aiutare la sua elezione. L’ex candidata, vista da molti come possibile vice di Biden, è l’ultima di una lunga serie di democratici a scendere in campo a favore dell’ex braccio destro di Obama. L’attesa sale ora per la decisione di Elizabeth Warren: la senatrice si è ritirata dalla corsa alla Casa Bianca e si è presa del tempo per decidere chi appoggiare, anche se le sue posizioni sono coerenti col programma del candidato socialista Bernie Sanders, sconfitto a sorpresa nel Super Tuesday. Per Harris dare il proprio sostegno a Biden non è stata comunque una decisione facile, visto che uno dei momenti più alti della sua campagna elettorale è stato il duro scambio con l’ex vice presidente durante uno dei primi dibattiti democratici.

Intanto Sanders incassa l’endorsement del leader dei diritti civili ed ex candidato alla presidenza Jesse Jackson (nella foto). “Ad eccezione dei nativi americani, gli afroamericani sono le persone che sono più indietro socialmente ed economicamente negli Stati Uniti e le nostre esigenze non sono moderate. Un popolo molto indietro non può recuperare” scegliendo un percorso “moderato” ma “progressista” e il senatore Sanders “rappresenta il percorso più progressista. Ecco perché oggi scelgo di appoggiarlo”, ha spiegato. Jackson aveva corso per le primarie democratiche nell’84 e nell’88.