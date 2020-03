Dopo Pete Butttigieg, Amy Klobuchar e Michel Bloomberg, Elizabeth Warren si ritira dalla corsa per la Casa Bianca e informerà il suo staff nelle prossime ore. Ad annunciarlo è il New York Times, che cita persone vicine alla senatrice. La decisione era attesa dopo la sconfitta del Super Tuesday, dove la professoressa di Harvard aveva perso anche nel suo Stato, il Massachusetts, arrivando terza col 17% dei voti. E d’ora in poi sarà corsa a due tra l’ex vice di Obama Joe Biden e il senatore socialista del Vermont Bernie Sanders. Il conteggio dei delegati indica Biden in vantaggio con 509 contro i 449 di Sanders. L’ex vicepresidente però può contare anche sui 48 di Bloomberg, sui 26 di Pete Buttigieg e sui 7 di Amy Klobuchar. Elizabeth Warren ha 61 delegati da ‘trasferire’, molto probabilmente a Sanders, a cui nelle prossime ore darà ufficialmente il suo endorsement, anche se finora i fan dei due candidati si sono attaccati reciprocamente con attacchi spesso al vetriolo. Al termine delle primarie i delegati eleggeranno il presidente e vice presidente che sfideranno Trump alla Democratic National Convention di Milwaukee (Wisconsin) del 13-16 luglio.

