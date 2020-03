“Abbiamo chiesto che gli sgravi contributivi e fiscali vadano alle imprese con l’impegno di non fare licenziamenti“. A spiegare la richiesta è il segretario della Cgil, Maurizio Landini, al termine dell’incontro tra il governo e le parti sociali per parlare dell’emergenza coronavirus. “Abbiamo posto sia le problematiche legate all’emergenza coronavirus che rispetto al futuro: in primo luogo per fronteggiare l’emergenza le assunzioni nella sanità pubblica e scelte che ne rafforzino il ruolo. Per quanto attiene gli ammortizzatori sociali abbiamo chiesto l’ampliamento della cassa integrazione ordinaria e straordinaria affinché tutti i lavoratori siano ‘coperti'”. Su questo fronte, ha spiegato Landini, “il governo si è impegnato ad approfondimenti tecnici”.