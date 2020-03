“Ho già proposto: sostegno economico per leper le lavoratrici e i lavoratori” A spiegarlo la ministra per le pari opportunità e la famigliadopo la decisione dell’esecutivo sulla chiusura dell’attività didattica di scuole e università . “Sappiamo che la chiusura delle scuole comporta la necessità di riorganizzare la vita familiare”, ha precisato la ministra, senza però chiarire se le misure proposte saranno inserito nel prossimo decreto, né quante risorse saranno stanziate: “Tempi? Domani si discuterà nel Consiglio dei ministri. In merito alle coperture, il Ministero dell’Economia sta studiando il dossier”.