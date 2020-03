“Il virus è arrivato mentre in Italia si stava smantellando il servizio sanitario nazionale. Solo in Lombardia, dagli anni ’90 a oggi, è stato tagliato quasi il 50% dei posti letto. È cresciuto il privato, ma loro preferiscono non avere pronti soccorso o reparti di rianimazione perché guadagnano pochissimo”. Lo ha detto Vittorio Agnoletto, medico, storico volto no global e oggi docente all’Università di Milano, ospite negli studi di Sono le Venti, la nuova trasmissione di Peter Gomez in onda dal lunedì al venerdì, alle 19.55 sul NOVE.

