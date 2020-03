Gli hotel di Milano stanno soffrendo il calo di prenotazioni dovute ai contagi di coronavirus. “Il crollo delle prenotazioni dal 23 febbraio è del 90%” spiega Leonardo Groppelli, amministratore unico del Gran Visconti Palace di Milano. La parte congressuale, aggiunge, “è ferma e anche la spa. La situazione per gli alberghi milanesi è drammatica. Le misure che sono state prese sono importanti ma le ricadute sul sistema economico sono devastanti. Non so per quanto tempo potremo resistere mentre i costi fissi che abbiamo dobbiamo onorarli”. Stessa situazione in un altro albergo del centro di Milano, l’Hotel Cavour. “Sono sparite da un giorno all’altro il 90% delle presenze perdendo più di 20mila euro ogni giorno – dice il direttore Guido Gallia – L’altra sera abbiamo avuto solo una camera occupata ma da diversi giorni di 129 camere ne occupiamo circa 10. Serve molto di più dei soldi promessi altrimenti Milano non sarà più quella di prima”

