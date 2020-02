In conferenza stampa il ministro degli Esteri, ha precisato che "i casi sono "40-50mila su di una popolazione di 60 milioni di persone" e invita a non fare allarmismo. Botta e risposta tra Ricciardi (Oms) e il governatore Zaia sui numeri, che secondo il nuovo consigliere del ministro Speranza sono stati "sovrastimati". "Tutti validati dall'Iss", risponde il presidente della Regione Veneto

Sesto giorno dalla scoperta del primo caso di coronavirus in Italia: secondo l’ultimo bollettino diffuso dal commissario straordinario Borrelli, ci sono 528 casi positivi, di cui 282 già verificati dall’Istituto Superiore di Sanità. Di questi, la maggioranza, 278 sono in isolamento domiciliare e 159 sono ricoverati con sintomi. La Lombardia, con 305 contagi, è la Regione più colpita: ma 37, annuncia Borrelli, sono già guariti. In totale le vittime sono 14, ma il dato deve essere validato dall’Iss. Mentre sale il numero dei contagi, continua il calo dei mercati finanziari: Piazza Affari apre in forte ribasso, in linea con tutte le altre borse europee. Veneto e Lombardia provano a invertire la rotta e chiedono la riapertura di musei e locali. Da oggi cambia la strategia di rilevazione: i tamponi saranno effettuati solo a chi mostra sintomi. Nessun nuovo focolaio individuato: in serata il ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato che “i due focolai, che inizialmente sembravano distinti, poi si sono dimostrati connessi“. L’Iss è al lavoro per rintracciare il punto di connessione. Il ministro Di Maio in conferenza stampa ha cercato di mettere le cifre in prospettiva: “I focolai sono solo nello 0,089% del territorio nazionale: 10 piccoli comuni“. I restanti casi, riscontrati in 10 Regioni d’Italia, avevano tutti avuto legami con quell’area. Lo Spallanzani intanto annuncia che i primi pazienti, i turisti cinesi, sono completamente guariti”.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha promosso le iniziative adottate dall’Italia: Hans Kluge, a capo del ramo europeo dell’Oms, si è complimentato per la gestione dell’emergenza. “Medici e infermiere sono gli eroi in prima fila” ha detto in conferenza stampa con il ministro della Sanità. “Le misure messe in campo dall’Italia sono state risolute e veloci”, in linea con quanto previsto dall’Oms. Kluge però ha sottolineato alcune carenze, in particolare nell’equipaggiamento medico. Gel disinfettanti e mascherine sono esauriti quasi ovunque, o vengono venduti con prezzi esorbitanti: “Nel nuovo decreto metteremo misure per calmierare gli abusi sulla vendita di mascherine e gel” ha annunciato il ministro degli Esteri Di Maio. “Puniremo chi specula”.

Campania – Scuole e università chiuse: il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, ha disposto la sospensione delle attività didattiche per tre giorni, tempo necessario per effettuare una disinfestazione straordinaria in relazione all’emergenza. Stessa misura prevista per la provincia di Taranto, dove è stato individuato il primo caso di coronavirus nella Regione Puglia, un 33enne di Torricella. Il presidente Emiliano ha disposto la sanificazione delle scuole, da oggi fino a domenica 1 marzo.

Piemonte – I casi di coronavirus scendono da tre a uno: “Alla luce delle notizie di oggi – ha annunciato il presidente della Regione Alberto Cirio – chiederò al Governo di far tornare il Piemonte a una graduale normalità“. Il governatore ha parlato di “una crisi nella crisi“: “Ovviamente la salute è la prima cosa da curare ma tanti negozi, ristoranti e alberghi stanno vivendo una crisi inaspettata che ha ridotto del 50% i loro incassi. Abbiamo avuto disdette della quasi totalità delle prenotazioni. Dobbiamo tornare in modo intelligente e attento alla normalità. Lo chiederò al presidente Conte, invocando la possibilità di valutare l’opportunità di allentare questa ordinanza“.

Lombardia – Ieri sera il governatore Fontana ha annunciato l’auto-isolamento, dopo la notizia che una sua stretta collaboratrice è risultata positiva al test. La scelta di apparire in video con la mascherina è stata criticata da numerosi esponenti delle opposizioni. Milano intanto prova a tornare alla normalità: bar aperti dopo le 18, ma solo con il servizio al tavolo (e non al bancone) e solo ammettendo un numero di clienti corrispondente ai coperti disponibili. Il sindaco Sala, in un video postato sulla sua pagina Facebook, ha annunciato di aver chiesto al ministro della Cultura Dario Franceschini di iniziare a riaprire i musei cittadini.“Riapriamo qualcosa – ha detto Sala – possiamo cominciare dai musei o da altro, ma la cultura è vita”. L’obiettivo è superare l’immagine di una città ‘paralizzata’ e con le saracinesche abbassate: d’accordo anche il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, che sulla sua pagina Facebook ha lanciato un appello alla sua città: “Non ti fermare”. “Il primo segnale di reazione, positività e fiducia può venire dalla cultura. Senza abbandonare la prudenza. Riaprire i musei sarebbe un segnale importantissimo. Tanti sindaci la pensano così, spero anche Dario Franceschini”. Oggi su Facebook un nuovo post per smorzare le accuse di “esibizionismo”.

13:43 Assessore di Roma: “Per turismo sofferenza epocale” – “Il turismo subisce una sofferenza epocale: pioggia di disdette negli alberghi e ristoranti vuoti, benché Roma sia sicurissima. Non solo: da noi si guarisce grazie all’ospedale #Spallanzani, eccellenza riconosciuta a livello mondiale”. Lo scrive su fb l’assessore allo Sviluppo Economico di Roma Carlo Cafarotti.

13:37 Protezione civile: 42 guariti e 528 contagiati – Sono 42 le persone risultate positive al Coronavirus che sono poi guarite, secondo i dati comunicati oggi dalla Protezione civile, rispetto ai 528 contagiati complessivi. In Lombardia i guariti sono 37, 3 nel Lazio e 2 in Sicilia.

13:34 Il ministero dell’Istruzione integra offerta didattica a distanza – Il ministero dell’Istruzione sta integrando l’offerta di strumenti, community, chat e classi virtuali con una piattaforma interamente dedicata alla didattica a distanza, per assicurare a tutte le scuole che ne facciano richiesta la possibilità di avere gratuitamente strumenti e mezzi, garantendo il diritto allo studio a tutti. Lo rende noto il ministero dell’Istruzione nelle pagine in cui risponde alle domande delle scuole sul proprio sito internet. In un altro punto, il ministero precisa che le spese sostenute per i viaggi di istruzione annullati possono essere rimborsate: il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 fa espresso riferimento al Codice del turismo, all’articolo 41, comma 4, che prevede il recesso senza penale prima dell’inizio del pacchetto di viaggio. Infine il ministero precisa che fino al prossimo 15 marzo, per le assenze per malattia superiori a cinque giorni, serve il certificato medico per poter rientrare a scuola. La disposizione è valida per tutti, alunni e personale scolastico. L’obbligo è stato ripristinato per tutti, su tutto il territorio nazionale, in deroga a qualsiasi altra disposizione.

12:45 Bollettino della protezione civile: 528 positivi

In conferenza stampa, il capo della protezione civile Borrelli ha comunicato i numeri aggiornati dei contagi: 528 sono risultati positivi al coronavirus, di questi, 282 i tamponi positivi inviati dalle Regioni all’Iss e tutti sono stati confermati dall’Istituto alla mezzanotte di ieri. Per gli altri si attende il controesame di verifica. 14 i morti “ma stiamo aspettando gli esiti degli accertamenti dell’Iss per l’ufficialità”, ha puntualizzato. I contagi sono così divisi tra le Regioni: 503 in Lombardia, 98 in Veneto, 97 in Emilia Romagna, 11 in Liguria, 3 nel Lazio (guariti) 2 in Toscana, 2 in Campania, 2 in Piemonte, uno in provincia di Bolzano e uno in Abruzzo. “Dalla regione Lombardia arriva però una buona notizia – aggiunge Borrelli – 37 persone sono già guarite”.

12:30 Prefettura: “Ok riapertura alcune aziende del lodigiano”

“La Prefettura di Lodi da alcune ore sta autorizzando la ripresa del lavoro parziale per alcune aziende che ne hanno fatto richiesta all’interno della zona rossa”. Lo ha annunciato Vittorio Boselli, segretario Confartigianato Lodi specificando che i lavoratori dovranno rispettare le norme precauzionali per evitare il contagio, come l’uso di mascherine e rispetto della distanza di sicurezza. Potranno fare uscire i prodotti dalla cintura rossa.



12:20 Ippolito: “Comunicare solo i casi clinicamente rilevati”

“In Italia si sta lavorando affinché vengano comunicati solo i casi di nuovo coronavirus clinicamente rilevanti, ovvero i casi clinici di pazienti in rianimazione o morti, come avviene negli altri Paesi del mondo”. Lo ha detto il direttore scientifico dell’Istituto Spallanzani, Giuseppe Ippolito, in conferenza alla stampa estera. I “positivi ai tamponi fatti per qualsiasi altro motivo andranno in una lista separata estremamente importante – ha detto – per la definizione della situazione epidemiologica”

12:07 Gallera: “Nessuna zona rossa a Cremona, ragioniamo sul Bergamasco”

“A oggi l’unico focolaio è quello del Lodigiano” ha precisato l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera al termine della riunione in Prefettura a Milano. “I casi del cremonese che sono quelli più numerosi dopo Lodi sono ancora legati a quel focolaio. Ora c’è il tema del Bergamasco su cui stiamo ragionando, nell’area di Alzano, ma i tecnici stanno verificando e valutando se ci sia questa necessità o se il tema dell’isolamento sia sufficiente”.

12:00 Zaia risponde a Ricciardi: “Nessuna sovrastima”

Il governatore del Veneto, Luca Zaia, parlando ai cronisti, ha replicato alle affermazioni del professor Walter Ricciardi, sul rischio di una sovrastima dei casi di coronavirus comunicati dalle Regioni e non ancora convalidati. I numeri diffusi, dice Zaia “sono stati tutti validati dall’Iss” e aggiunge: “Non ci risulta che ci sia in Veneto un caso positivo che l’Istituto Superiore di Sanità non abbia detto sia positivo”.

11:45 Nuovi casi in Toscana: uno è giocatore serie C

Due nuovi casi sospetti positivi al nuovo coronavirus in Toscana: per la conferma ufficiale si aspetta il risultato del controesame di validazione da parte dell’Istituto superiore di sanità.

Si tratta di un calciatore 22enne della provincia di Siena, precisamente di Piancastagnaio, calciatore della Pianese: sabato scorso ha accusato i primi malesseri in albergo ad Alessandria, dove si trovava in ritiro con la squadra, con cui il giorno successivo avrebbe dovuto giocare. L’altro caso è un 44enne che risiede a Torre del Lago e lavora a Vo’ Euganeo, uno dei paesi in Veneto chiuso in seguito all’emergenza Coronavirus.

11:30 Di Maio: “Coinvolto lo 0,089% di tutti i Comuni”

“Nessuno vuole minimizzare” ciò che sta accadendo in Italia, prosegue Di Maio rispondendo alle domande dei giornalisti: “Ma su 7904 comuni sono coinvolti poco più di 10, cioé lo 0,089% del territorio ” Tutti i casi trovati al di fuori di questo raggio, prosegue, sono riconducibili al focolaio lombardo-veneto.

11:15 Ippolito “Per il vaccino serviranno mesi, forse un anno”

In conferenza stampa il direttore scientifico dello Spallanzani, Giuseppe Ippolito, ha detto che per un vaccino i tempi sono ancora molto lunghi, nell’ordine di mesi, forse un anno . Ieri aveva ricordato che “fino ad oggi i decessi in Italia riguardano persone morte ‘con‘ il coronavirus e non ‘per’ il coronavirus, non possiamo dimenticare la storia sanitaria pregressa delle vittime, aggravata dal virus”.

11:00 Di Maio: “Puniremo chi specula sulle mascherine”

“Siamo passati da un rischio epidemia a una ‘infodemia’ acclarata e in questo momento il rapporto con la stampa estera è preziosissimo” ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in conferenza stampa: “Serve responsabilità anche nella comunicazione istituzionale”. Il ministro ha inoltre condannato le speculazioni su gel e mascherine: “Si tratta di qualche sciacallo, queste persone saranno punite”.

10:45 Speranza: “Siamo il Paese con maggior numero di controlli”

Il ministro della Salute in conferenza stampa ribadisce l’importanza della cooperazione tra Paesi europei: “Ho ricevuto a Roma i miei omologhi, e sono in costante contatto con loro”. Poi ha rassicurato sulla solidità del nostro sistema sanitario nazionale: “Stiamo seguendo con la massima attenzione l’evoluzione della vicenda, l’Italia è il Paese che sta eseguendo il maggior numero di controlli”.

10:30 Ricciardi: “Casi positivi solo dopo conferma dell’Iss: sicuri sono 190”

“I casi positivi al coronavirus si possono definire solo dopo la conferma dell’Iss ed ora sono circa 190; quelli comunicati dalle Regioni devono essere considerati come casi sospetti. Le Regioni hanno l’obbligo morale di seguire le indicazioni centrali altrimenti si genera il panico collettivo. Se si fossero attenute a questo nelle comunicazioni oggi avremmo 190 casi accertati”. Lo ha detto Walter Ricciardi dell’Oms e consulente del ministro della Salute, alla Protezione civile.



10:15 Sono 98 casi in Veneto

In Veneto salgono a 98 le persone positive al coronavirus. Si tratta di 11 pazienti in più rispetto a ieri sera. 5 nuovi casi a Vo’ Euganeo (sono 47 i positivi totali), 3 a Vicenza, dov’è stata avviate un’indagine epidemiologica in corso. Altri 3 nuovi casi sono di persone non ancora associate a un focolaio preciso.

10:10 “Il caso pugliese era stato a Codogno, rientrato in aereo”

La Asl di Taranto ha ricostruito i movimenti del 33enne contagiato: l’uomo era stato a Codogno, una delle zone-focolaio, dal 19 al 24 febbraio. Era andato a trovare dei parenti ed è rientrato a casa lunedì sera in aereo da Malpensa a Brindisi. Dall’aeroporto è stato accompagnato dal fratello a casa dove sarebbe entrato in contatto con pochissime persone. Poi ha contattato l’amministrazione comunale e il medico Giuseppe Turco, consigliere regionale, residente a Torricella, quando era asintomatico. Lo stesso medico gli ha consigliato di rimanere in isolamento con la famiglia del fratello: martedì mattina, quando si è presentata la febbre, è stato ricoverato all’ospedale Moscati nel reparto di Malattie Infettive.

10:05 Napoli, bus fermi per pulizia straordinaria

Fermi per operazioni di disinfezione il 40% dei bus dell’Azienda napoletana mobilità del deposito di Piazza Carlo III. Soppresse quattro linee.

10:00 Tornano a casa i turisti lombardi di Alassio

Il primo gruppo di dodici turisti lombardi ospiti dell’albergo di Alassio, dove soggiornava la donna risultata positiva al test del coronavirus, nella notte ha lasciato la Liguria per tornare a casa, nelle province di Pavia e Milano, dove svolgeranno una ‘quarantena’ volontaria. L’operazione di trasferimento è avvenuta in coordinamento con la Croce rossa, la Protezione civile, le Regioni Liguria e Lombardia.

9:49 Fontana: “La mia collaboratrice sta moderatamente bene, io non escludo di ammalarmi”

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, intervenuto su RaiRadio1, dice che la sua collaboratrice risultata positiva al coronavirus “sta moderatamente bene”, ha ancora un po’ di febbre ma “non ha avuto alcun tipo di aggravamento”. Poi aggiunge: “Nessuno esclude che io stia covando questa positività e che possa diventare anch’io malato”, spiegando quindi di voler “mantenere un atteggiamento particolarmente prudente. Con i miei collaboratori uso la mascherina, cerco di limitare il più possibile i contatti per evitare il potenziale rischio di contribuire a diffondere il virus, che per ora non posso diffondere perché sono negativo”.

9:20 Abruzzo: scuole chiuse a Roseto

Il Presidente della Regione Marco Marsilio ha sentito il sindaco di Roseto, Sabatino Di Girolamo, il quale ha deciso in qualità di autorità sanitaria di chiudere precauzionalmente le scuole dopo la notizia di un caso positivo nel paese in provincia di Teramo: il paziente è un impiegato di banca di 50 anni arrivato da Brugherio, in provincia di Monza. Marsilio ha confermato quindi che la Regione, avendo importato il caso, è “fuori da cluster”.

9:15 Speranza in Senato: “Questa sfida si può vincere solo insieme”

“Oggi più che mai serve una relazione stretta tra governo e parlamento capace di superare i vincoli ordinari delle relazioni tra maggioranza e opposizione”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nella sua informativa al Senato sul coronavirus. Poi ha rassicurato: “Si guarisce nell’80% dei casi, dobbiamo fidarci dei nostri scienziati”. Infine ringrazia le Regioni con cui, dice, il governo ha lavorato “gomito a gomito”.

09:10 Mascherine a 5mila euro: maxi operazione della Guardia di Finanza

I finanzieri del Comando provinciale torinese stanno eseguendo decine di perquisizioni e sequestri in tutta Italia nei confronti di una venti persone che, approfittando della paura legata all’emergenza sanitaria, commercializzavano mascherine ed altri articoli di protezione individuale a prezzi esorbitanti, fino a 5mila euro.

09:00 Borsa Milano apre in calo

Avvio di seduta in forte calo per Piazza Affari. L’indice Ftse Mib cede l’1,87% a 22.994 punti. Partenza molto debole per tutti i marcati azionari europei: Londra ha aperto con un calo dell’1,9%, Parigi in ribasso del 2% e Francoforte del 2,3%.

08:59 Gualtieri: “Serve risposta a livello europeo”

Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri a Radio 24 dice che l’emergenza in corso ha bisogno di una risposta “concertata” tra i Paesi membri. “Serve un pacchetto di misure aggiuntive, su questo stiamo lavorando pancia a terra”, ha aggiunto spiegando che per ora “è impossibile fare stime precise”.

08:51 Fontana: “Su riapertura scuole decidiamo tra sabato e domenica”

La decisione se riaprire o meno le scuole in Lombardia sarà presa nel fine settimana. Lo ha precisato il presidente della Lombardia Attilio Fontana intervenendo a Rtl. Per vedere i risultati delle ordinanze, spiega, ci vuole una settimana e dunque “ci ritroviamo per fare il punto sulla situazione e decideremo se si nota un’inversione o è troppo presto”. Stesso discorso per l’apertura degli stadi.

08:45 Ricciardi: “Sbagliato fare i tamponi anche agli asintomatici”

Walter Ricciardi, che da due giorni è consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, in un’intervista al Corriere della Sera ha detto: “Chi ha dato l’indicazione di fare i tamponi anche alle persone senza sintomi ha sbagliato. La strategia del Veneto non è stata corretta perché ha derogato all’evidenza scientifica. Le linee guida dell’Organizzazione mondiale della sanità non sono state applicate” con il risultato, aggiunge, di creare “confusione e allarme sociale”. I test, spiega, non sono ancora “perfetti dal punto di vista della sensibilità” perché messi a punto in poco tempo e devono essere perfezionati: “Quindi c’è un’ampia possibilità di sovrastimare le positività. Bisogna utilizzarli in modo appropriato”.

08:16 “Confermato caso Abruzzo: è turista lombardo”

C’è un primo caso di coronavirus in Abruzzo: è un uomo ricoverato nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Teramo. “Il paziente, residente nella bassa Brianza, era arrivato a Roseto degli Abruzzi insieme alla famiglia- fa sapere il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute – Al presentarsi dei sintomi della malattia, ieri è stato subito ricoverato e sottoposto al primo test che, eseguito a Pescara, è risultato appunto positivo”. Il test è stato inviato all’Istituto Spallanzani di Roma per la conferma definitiva. La famiglia si trova ora in isolamento.



00:10 – Positivo un corista della Scala

Tra i nuovi contagi in Lombardia c’è anche un dipendente del teatro alla Scala: lo ha reso noto il direttore generale del teatro, Mario Di Freda, in una lettera indirizzata al personale del Piermarini. L’uomo, che fa parte del coro, è in isolamento domiciliare e ha già superato la fase critica della malattia. Tutti i colleghi che avevano preso parte con lui alla recita del 12 febbraio del Trovatore e che abbiano manifestato sintomi sospetti verranno sottoposti ai test.