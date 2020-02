“La Fabbrica del Duomo mi ha comunicato la volontà di aprire ai turisti in maniera contingentata una parte del Duomo. È una chiesa molto particolare, giustamente era stata chiusa, e viene riaperta in maniera molto gestita: i turisti entreranno pochi alla volta, con ingressi scaglionati, e ci saranno solo le biglietterie online. C’è la volontà di tener fede all’obiettivo che ha ispirato la nostra ordinanza, ma dall’altra anche di rendere fruibile un museo nazionale come il Duomo”, così l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, in conferenza stampa a Palazzo Lombardia, a Milano, facendo il punto sull’emergenza coronavirus. Sulla data di riapertura, però, l’assessore fa sapere che “la comunicherà la Fabbrica del Duomo”. La stessa fabbriceria ha poi fatto sapere di voler riaprire la cattedrale lunedì prossimo, il 2 marzo.

