“È vergognoso che utilizzi me per mettersi una medaglia sul petto, è vergognoso. Se lo fa per avere visibilità, è proprio un cog**one. Che schifo, che vergogna. Antonio Zequila mi fa proprio schifo“. Queste le parole di Adriana Volpe che si è sfigata in un filmato mostrato ieri sera durante la puntata del Grande Fratello Vip. Parole a commento del fatto che Zequila avrebbe raccontato di aver avuto una storia con lei.

E una volta collegata con lo studio, la conduttrice rincara la dose: “Vantarsi di una cosa finta è come creare una bacheca in cui metti dei finti trofei di caccia. Mi ritengo offesa di essere stata trattata come un trofeo. Ha delle foto con dei personaggi e finge di essere stato con quelle persone…”. E Zequila? Ecco la sua risposta: “Risulterò inelegante ma sono una persona sincera. Sono pronto a giurare che sulla testa di mio nipote… Quando ho fatto l’isola dei famosi nel 2005, tu eri opinionista, siccome ci tenevo a fare l’Isola dei Famosi ho raccontato dei flirt di un giorno o di una sera avuti. Giuro sulla testa di mio nipote o su me stesso che io non dico mai le bugie. Ho conosciuto Adriana Volpe a Milano, mi ha portato il suo composit (book fotografico, ndr), mi ha conosciuto molto bene, abbiamo bevuto un caffè. Non ho parlato di una storia, ci siamo visti a bere un caffè”.

Insomma, nessuna storia ma solo un caffè. La cosa fa arrabbiare ancora di più Adriana Volpe che replica: “Sei un millantatore. Tutto sto casino per un caffè ma stiamo scherzando. Alludi, fai sembrare chissà che cosa”.