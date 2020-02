“Ho appena assistito alle scena più raccapricciante della mia vita: 2 ragazzi che inveiscono contro un anziano cinese. Mentre li dividevo è volato un pugno che ha fatto cadere l’anziano. Non ci ho visto più, li ho presi a schiaffi. Ora denunciatemi pure, non me ne frega un cazzo”. Questo il tweet che ieri 24 febbraio ha postato Francesco Facchinetti, evidentemente molto arrabbiato. Stamani ha infatti condiviso, sempre su Twitter, un video che circola sui social e del quale non è chiara la provenienza dove si vede un filippino spintonato dentro un supermercato: “Questo è quello che sta accadendo. Dobbiamo vergognarci di essere Italiani. Dobbiamo chiedere scusa alla comunità cinese per come ci stiamo comportando. Che schifo”, scrive il figlio di Roby. Ma non tutti lo sostengono e lo spalleggiano in questi suoi suoi tweet. “La forza nei capelli”, scrive qualcuno a commento. “Secondo me stavi vedendo Arancia Meccanica e hai perso contatto con la realtà”, “Quell’anziano cinese era Barack Obama”, “Directed by Quentin Inventino”, “e poi ti sei svegliato tutto sudato”, si legge ancora.

