Prima invoca la volontà diinterne al governo, nel nome del rispetto delle istituzioni, vista l’emergenza coroanavirus che sta attraversando il Paese . Poi, però, dal palco dell’assemblea nazionale dia Roma,rilancia i quattro punti su reddito, cantieri, giustizia e ‘sindaco d’Italia’ , condizioni considerate dall’ex premier necessarie per restare in maggioranza. E, in attesa del confronto con Conte, non mancano gli attacchi alla maggioranza, soprattutto rivolti verso gli ex colleghi del Pd: “Ci mostrano cattivi, siamo solo riformisti. La battaglia sulla prescrizione è solo una delle tante che faremo. I nostri ex compagni che teorizzavano l’incostituzionalità della proposta Bonafede oggi sono costretti da pseudo ragioni di Stato, che sanno molto di opportunismo politico, a votare insieme a Bonafede per confermare quelle leggi che volevamo cancellare”. E sull’accusa di voler soltanto alzare la posta sulle: “Quando governavamo noi abbiamo messo persone serie, non mi interessa per chi votano”.