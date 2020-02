Se è vero che lo “scaz*o” più epico del Festival è senza dubbio quello tra Morgan e Bugo, lo è altrettanto che altri battibecchi si sono consumati dietro le quinte. Come quello tra Marco Masini ed Elodie. “Oh, ciao ma quant’è che non mangi?”, avrebbe detto il cantante toscano alla ex di Amici. E lei non l’avrebbe presa affatto bene. Lo scontro però si sarebbe concluso con una stretta di mano anche se Elodie, in diretta su RadioRaiDue a RadioDueSocialClub, ha ribadito che la frase di Masini non le è affatto piaciuta: “È vero, Masini mi ha fatto body-shaming, mi ha detto più volte “Mangia!”. Stanca di dovermi difendere da chi pensa che non io non mangi. Sono ancora arrabbiata con lui, me l’ha detto 5 minuti prima di esibirmi, ero tesa”.

