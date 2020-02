L’attore e doppiatore Luca Ward è stato ospite dell’ultima puntata di Vieni da Me e a Caterina Balivo ha confidato di aver vissuto un momento molto difficile, quando ha perso il terzo figlio che aspettava con la compagna Giada Desideri, con cui ha due figli. “C’era anche un terzo figlio che però purtroppo non è andato in porto, dopo Luna, si sarebbe chiamato Leone. Quando mi ha detto che era incinta mi è preso un colpo perché comincio a fare i conti con l’età, non sono più un ragazzino, è successo 3-4 anni fa”, ha raccontato Ward.

“Lei ho visto che non ci era rimasta proprio bene, ho detto ‘Oddio un altro?’ Perché sì ci pensi, poi però riflettendoci ho detto ‘Ma sì io vengo da una famiglia numerosa, ma qual è il problema? Poi alla fine i figli portano anche fortuna. Poi però purtroppo dopo poche settimane è andato via“, ha spiegato a una Caterina Balivo visibilmente commossa.