“Ore d’aria” sul ponte, ma anche tai chi per rilassarsi in cabina e canzoni folkloristiche giapponesi. È la vita a bordo della Diamond Princess, la nave da crociera messa in quarantena cinque giorni fa nel porto di Yokohama, dopo che uno dei passeggeri sbarcati a Hong Kong a fine gennaio è stato trovato positivo al coronavirus. A bordo ci sono ancora quasi 3.700 persone, tra cui 35 italiani, di cui 25 membri dell’ equipaggio, incluso il comandante Gennaro Arma. Secondo i media giapponesi sono circa 70 i passeggeri contagiati. Dall’inizio dell'”isolamento” forzato i passeggeri a bordo hanno deciso di raccontare la vita sulla nave, postando video sui social e aprendo un account Twitter Quarantinedondiamondprincess.

