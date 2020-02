Il cantautore dà la sua versione dei fatti di quello che è successo stanotte e del perché abbia deciso di cambiare le parole della canzone “Sincero”, consapevole della possibile squalifica: “Ma non fa niente, alla fine a me non interessa di essere qui dentro, mentre a lui si”. Oggi pomeriggio in sala stampa prevista (salvo ripensamenti) una conferenza con i due artisti, o solo uno dei due

Morgan a notte fonda dà la sua versione del perché abbia deciso di mandare all’aria la partecipazione al Festival di Sanremo, consapevole che cambiando le parole del brano “Sincero” la squalifica era dietro l’angolo, mettendo a rischio Bugo: “Ma non fa niente, alla fine a me non interessa di essere qui dentro, mentre a lui sì”, ha detto a La Repubblica.

L’attacco della canzone era rivolto al compagno di avventura che piano piano si sarebbe allontanato da Morgan, specie in seguito alle polemiche scatenate contro la Rai per le prove della cover del giovedì sera. Troppo poche le volte che avrebbero provato e con “gli spartiti sbagliati”. “Si, ho preso il testo originale e ne ho invertito il senso, ho semplicemente messo un sensore negativo e gliel’ho cantato. Lui si è spaventato ed è andato via. Ma poteva coglierne l’ironia”, ha detto il cantautore commentando la fuga di Bugo dal palco. E ribadisce: “Allora diciamo che lui voleva liberarsi di me e io invece mi sono liberato di lui e l’ho fatto con le parole”.

E poi torna indietro spiegando il perché abbia accusato Bugo di ingratitudine davanti a milioni di telespettatori. “La partecipazione a Sanremo è nata perché Bugo mi ha chiesto di fare un pezzo con lui per andare a Sanremo. – ha dichiarato – Sarei stato la persona che gli avrebbe permesso di fare il Festival, perché senza di me non lo avrebbe certamente fatto. Io l’apprezzo come cantautore e amico, ed avevo un debito di gratitudine nei suoi confronti perché mi è stato vicino nella storia della casa. Ma non mi sarei mai aspettato che un gesto di bontà da parte mia sarebbe stato ricambiato con una situazione di sciacallaggio. Bugo è caduto vittima di una gestione che lo ha caricato a molla contro di me”. Vedremo oggi pomeriggio alle 16 se durante le conferenza stampa le cose e le accuse reciproche cambieranno.