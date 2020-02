01.00 – Quando è l’una di notte, arriva Gianna Nannini con Coez per presentare il nuovo singolo. Poi, la rocker senese fa scatenare l’Ariston con un medley dei suoi successi, da Sei nell’Anima a Meravigliosa Creatura. Tutto molto bello, se non fosse notte fonda. Ma la strada è ancora lunga. Mancano ancora dieci cantante. La diretta del Fatto si chiude qui.

00.50 – Il Presidente Vincenzo Mollica irrompe in Sala Stampa. Viene accolto da un grande applauso da parte dei colleghi. Le sue parole sono ricche di emozione: “Con quel poco di vista che mi è rimasta – non ci vedo un cazzo – vi dico che mi tolgo dai coglioni. Il 29 febbraio vado in pensione. La situazione è che di sti tempi ho due compagni di viaggio. Uno è mister glaucoma, che è un bel figlio di una mignotta. Un altro è il Parkinson, che è come una canzone di Celentano anni Sessanta, quelle che avevano due ritmi. Voglio dirvi che non ho proclami da fare. Fare il cronista è stato il mio mestiere. Il Tg1 è stata la mia casa. Ringrazio le persone con cui ho lavorato e tutti voi. Ormai posso dire frasi come ‘mi fido ciecamente’. Una delle regole principali della vita me l’ha insegnata Federico Felini, ve la consiglio. ‘Non sbagliare il tempo di un addio o di un vaffanculo. Se lo sbagli anche di un solo secondo ti si potrebbe ritorcere contro’. Posso dire la verità? Aveva ragione”.

00.40 – Nuova uscita di scena di Achille Lauro, nuova performance da applausi. Lauro arriva sul palco con un copricapo di piume, il pubblico sembra fischiarlo. Ma lui se ne frega e chiude l’esibizione mettendosi il rossetto. Fiorello si complimenta: “Questo è il senso dello spettacolo. A ogni sua esibizione voglio esserci sempre”. Un comunicato svela che quella di Achille era un’interpretazione della Marchesa Luisa Casati Stampa, una nobildonna figlia di ricchi commercianti di tessuti vissuti tra ‘800 e ‘900, nonché una delle protagonista delle belle epoque.

00.06 – Mollica lancia Ghali, che entra in scena cadendo (per finta) dalle scale. Il pubblico in platea sussulta dallo spavento, ma è un’entrata scenica per “Cara Italia”.

00.03 – Un bellissimo momento dedicato a Vincenzo Mollica. Il giornalista del Tg1 è seduto in platea. Questo è il suo ultimo Festival da corrispondente, dodopodiché andrà in pensione. Amadeus e Fiorello vogliono omaggiarlo con i videomessaggi di Vasco, Benigni e Stefania Sandrelli. Standing ovation per lui. Un gigante.