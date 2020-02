A cinquant'anni dall'uscita di "La prima cosa bella" il gruppo si riunisce e annuncia i progetti futuri: un doppio album e uno speciale televisivo. "Siamo degli inguaribili romantici: siamo partiti in quattro e torniamo in quattro"

Angela Brambati, Franco Gatti, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu di nuovo insieme. I Ricchi e Poveri sono i super ospiti della seconda serata del Festival di Sanremo. Il quartetto, come ha spiegato in conferenza stampa all’Ariston, presenterà il brano “L’ultimo amore”, cover di “Everlasting Love” del 1968, reso famoso da Love Affair e rivisitato da Matteo Cantaluppi con sonorità dance anni ’90. Non mancheranno i grandi successi come “Sarà perché ti amo”, “La prima cosa bella”, “Che sarà”, “Mamma Maria” ed è stata annunciata anche una sorpresa. Il quartetto ha rivelato che uscirà un doppio album, “Ricchi e Poveri – Reunion”, in uscita il 27 marzo con 21 tracce, pescati dagli anni ’60 a ’90, in una versione nuova realizzata sotto la direzione musicale del maestro Lucio Fabbri. Infine – ma è ancora top secret – uno speciale evento televisivo live: “È giusto festeggiare i 50 anni di ‘La prima cosa bella’ tutti e quattro insieme“.

“C’è una grande gioia nel ritrovarci assieme – interviene Angela Brambati – ci è arrivata l’idea da Danilo Mancuso e l’abbiamo accettata con molta felicità. Abbiamo iniziato con ‘L’ultimo amore’, brano che ci apparteneva allora e l’abbiamo rifatta. Abbiamo tirato fuori un po’ di vecchie foto, che avevano la polvere e ci siamo ricordati un sacco di cose. Ad esempio, io e Marina lavoravamo a maglia nelle pause del tour e facevamo le gare”. Angelo aggiunge: “Ammetto il nostro stupore nel vedere il grande entusiasmo attorno a questa reunion. Sono cose che ci danno forza e coraggio”.

“Sono rientrato nel gruppo anche io – rivela Franco Gatti – mancavo da 4 anni, mentre Marina manca da pochino di più ed è ringiovanita! Tutto nasce nel 1967, quando eravamo dei ragazzotti sgangherati uniti dalla musica e soprattutto dall’amicizia. Con il passare degli anni c’è stato qualche inciampo, come spesso capita nella vita. Siccome siamo degli inguaribili romantici, ho sempre pensato che siamo partiti in quattro ed era giusto arrivare qui a Sanremo in quattro”. È Franco stesso a smentire i gossip attorno al ritiro di Marina: “Lei non è mai stata cacciata e se n’è andata spontaneamente. Tra Angela e il compagno le cose erano già ‘tric trac’, quindi non è vero che è stata Marina a rovinare quel rapporto”.

“Posso solo dire che volevo uscire dal gruppo – spiega la diretta interessata, Marina Occhiena – avevo delle esigenze personali che mi hanno portato a prendere la decisione. Loro tre sono andati avanti, e sono felicissima che abbiano avuto successo dopo 39 anni. Danilo mi ha fatto questa proposta, che comprendeva un progetto ampio, ma non mi ha illuso con cose folli professionali, mi ha detto: ‘Io non lo so cosa succederà’. Però se anche non dovesse succedere nulla, la cosa più importante è che abbiamo ricucito questo strappo che c’era da troppo tempo’ e lì ho deciso di rientrare e ritrovare la loro amicizia”. Ci sono mille idee e poi “sarà quel che sarà”, concludono all’unisono i quattro, citando una loro canzone.