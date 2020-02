La reunion dei Ricchi e Poveri dopo quasi 40 anni resterà nella storia del Festival di Sanremo. Angela Brambati, Marina Occhiena, Franco Gatti e Angelo Sotgiu hanno fatto scatenare il pubblico sanremese con un medley delle loro canzoni più famose, da “Sarà perché ti amo” a “Mamma Maria“, ma hanno anche scatenato le polemiche dei fan a casa, che non hanno affatto apprezzato il fatto che il gruppo si sia esibito in (evidente) playback. “Ma abbiamo aspettato tutto questo tempo per vederli cantare in playback?”. E ancora: “Non è possibile, non cantano dal vivo”, “quarant’anni di attesa per cantare in playback”. In ogni caso, playback o meno, i Ricchi e Poveri hanno fatto un grande show.

