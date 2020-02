Polemica accesa a Dimartedì (La7) tra il direttore dell’Espresso, Marco Damilano, e il direttore de Il Giornale, Alessandro Sallusti. Il primo ricorda: “Silvio Berlusconi, da presidente del Consiglio, si è rifiutato di festeggiare il 25 aprile. Lo fece solo a Onna nel 2009, alcuni giorni dopo il sisma in Abruzzo: si presentò sul palco col fazzoletto al collo e fu considerata una notizia. È come se il presidente francese festeggiasse il 14 luglio e questo venisse considerato una notizia”.

Insorge Sallusti: “Stai dicendo una fake news. Non so se sia vero o no, perché non c’ero, ma il presidente Berlusconi si vanta di essere stato addirittura un partigiano”.

“Ah sì? A 9 anni Berlusconi, che è nato nel 1936, era sulle montagne”, commenta Damilano.

Sallusti ribatte affermando che la famiglia di Berlusconi scappò da Milano e ribadisce: “Stai dicendo cazzate”.

E Damilano chiosa: “Stasera Sallusti ci ha dato due notizie: Berlusconi era partigiano a 8-9 anni e non è vero che la Resistenza era una cosa tutta di comunisti. Grazie Sallusti”.