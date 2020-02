“La maggioranza degli italiani è favorevole allo stop alla prescrizione dopo la sentenza di primo grado? Credo che agli italiani troppo spesso si raccontino delle fake news, soprattutto attraverso i social. Ad esempio, il reato di corruzione in atti giudiziari che si prescrive in 33 anni: bisogna vedere se gli italiani su questo sono informati o no”. Così, a “Otto e mezzo”, su La7, la deputata di Forza Italia, Mara Carfagna, commenta il sondaggio di Demopolis, secondo cui il 54% degli italiani è favorevole al blocco della prescrizione.

La parlamentare definisce falsi miti” quelli per cui “i processi si prescrivono per l’intervento della tagliola della prescrizione”, ma la conduttrice Lilli Gruber obietta: “Berlusconi con le leggi ad personam non ha aiutato a realizzare una riforma della giustizia”.

“Lì apriamo un capitolo a parte – replica Carfagna – perché, se lei mi parla di leggi ad personam, io le rispondo che nei confronti del presidente del Berlusconi c’è stato un accanimento giudiziario rispetto al quale lui ha avuto un atteggiamento difensivo. Parliamo di un leader politico che è sceso in campo senza avere nessun processo aperto e negli anni successivi ha subito più di 80 processi Ma questo è un capitolo che abbiamo discusso tante volte qui, anche litigando con Travaglio“.