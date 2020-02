“In Parlamento Italia Viva voterà contro la follia che avete fatto sulla prescrizione e senza di noi non avete i numeri in Senato e forse neanche alla Camera“. La notizia è arrivata con l’ultimo intervento della prima assemblea nazionale. E fa rumore perché è una minaccia diretta del leader del partito al governo che ha contribuito a far nascere. Matteo Renzi ha deciso di passare dagli annunci agli avvertimenti nei confronti del ministro della Giustizia Bonafede e di tutto l’esecutivo a trazione Pd-M5s. Da qui la minaccia al Guardasigilli: “A Bonafede dico fermati finché sei in tempo”. Parole difficilmente equivocabili, che fanno alzare di livello l’oltranzismo dei renziani contro la riforma fortemente voluta dal Movimento 5 Stelle. Se nelle scorse settimane Italia Viva aveva annunciato a più riprese il suo voto a favore della misura pensata dal berlusconiano Costa per bloccare la riforma Bonafede, ora l’ex Rottamatore è arrivato allo scontro diretto, al bastone tra le ruote del Conte 2. Ascoltare per credere: “Fra le poltrone e civiltà giuridica, scegliamo la civiltà giuridica” ha detto Renzi dal palco di Cinecittà, sottolineando che non ne può “più delle polemicucce, patti chiari e amicizia lunga”. Poi l’avviso: “Non dite che non ve lo avevamo detto. Tra la barbarie e la civiltà, noi stiamo con la civiltà“.

Oltre alla minaccia al governo, nell’intervento di Renzi c’è anche altro, specie per il futuro di Italia Viva. Ancora sulla giustizia. “Il 27 parte la campagna sulla giustizia giusta e lanceremo questa battaglia con un impegno molto chiaro che assumo – ha annunciato – Se qualcuno pensa che in nome del mantenimento dello status quo del governo, noi domani mattina veniamo meno ai principi di civiltà giuridica, si sbaglia clamorosamente”. Prima, però, c’è un altro appuntamento nell’agenda di Italia Viva: “Il 14 febbraio – ha detto – siamo inguaribili romantici, sarà pronto il testo sul piano choc che consegneremo ufficialmente al presidente del consiglio e al governo”. Per quanto riguarda l’organizzazione interna di Italia Viva, l’ex premier ha fissato un’altra data: “Il 22 febbraio faremo l’assemblea statutaria, quella sulle regole – ha annunciato – Va creato un modello di partito che sia capace di tenere insieme contenuti e organizzazioni sul territorio. E servono anche i soldi”. Questo è un altro tasto dolente nel recente passato renziano: il riferimento è all’inchiesta della Procura di Firenze sulla fondazione Open, utilizzata a detta dei pm come una “articolazione di partito”. Su questo argomento Renzi ha ripetuto la sua ricetta, non senza citazione seppur non dirette: “Noi abbiamo fatto la battaglia per abolire il finanziamento pubblico. Oggi c’è una forma di impegno che le persone possono prendere con la dichiarazione dei redditi ma non basta – ha spiegato – Perché una certe serie di eventi ha criminalizzato il finanziamento privato ai partiti. Allora dobbiamo industriarci di più e nel rispetto delle leggi, spiegare che anche 5 euro di contributo servono da morire. Parleremo anche di questo all’assemblea“. Sullo sviluppo di Italia Viva, poi, Renzi ha in mente numeri ben precisi: “Il partito aprirà 100 sedi in tutta Italia e dovrà raggiungere il numero di 500mila registrati alla propria piattaforma”.

Per quanto riguarda i prossimi appuntamenti elettorali, l’attenzione dell’ex Rottamatore è ovviamente concentrata su quanto accadrà a maggio, quando andranno al voto sei regioni: Puglia, Campania, Liguria, Marche, Veneto e la ‘sua’ Toscana. Proprio da qui partirà domani il camper di Italia Viva: “Girerà in tutti i comuni. Si parte da Castel Fiorentino dove il Pci aveva l’83% – ha sottolineato l’ex premier – È il primo perché dovranno essere sei (per le sei Regioni in cui si vota ndr). Io sarò a fianco di Teresa Bellanova in Puglia per le cose che ha detto”.