“Quando io e Meghan finiremo insieme in un’aula di tribunale, sarà molto sorprendente per tutti ciò che dirò”. A dirlo è Thomas Markle, il padre della moglie del principe Harry che, chiamato come principale testimone nel processo intentato dai duchi del Sussex contro il Mail on Sunday per la pubblicazione di una lettera privata tra padre e figlia, si dice pronto a rivelare segreti scottanti. Intanto ha promesso di rilasciare un’intervista al mese finché lei non si deciderà a chiamarlo e magari anche proporgli un incontro per fargli conoscere il nipote Archie.

Neanche a dirlo, emittenti tv e giornali gli stanno offrendo lauti compensi pur di avere ogni continue notizie sulla coppia reale più chiacchierata del momento. Nel corso della sua ultima apparizione in tv, per esempio, Thomas Markle ha mostrato delle foto inedite di Meghan da piccola dicendo: “Ero innamorato. Sapevo che sarebbe stata speciale. Mia figlia mi ha detto che quando sarei stato vecchio si sarebbe occupata di me. Io sono vecchio, è tempo che si prenda cura di me”.