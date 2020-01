Il produttore ha provato a tirarsi indietro. “Ma non posso rispondere alle domande da qui?”, ha chiesto alla padrona di casa. Una volta convinto, il 77enne fiorentino ha rischiato di cadere per sedersi sulla sedia dove da lì a poco sarebbe stato messo alla prova. C'è voluto l'intervento di Barbara d'Urso per non farlo precipitare a terra

Arrivata direttamente dall’Alabama (cit. Barbara d’Urso), c’è voluta la macchina della verità per mettere fine (una volta per tutte?) alla querelle tra Rita Rusic e Valeria Marini, rispettivamente ex moglie ed ex fidanzata di Vittorio Cecchi Gori. L’ex produttore cinematografico si è sottoposto alla macchina per svelare la (sua) verità sulle due donne della sua vita, che pochi giorni fa si sono scontrate nella Casa del “Grande Fratello Vip”.

Prima di sottoporsi all’esperimento, però, Vittorio Cecchi Gori ha provato a tirarsi indietro. “Ma non posso rispondere alle domande da qui?”, ha chiesto alla padrona di casa. Una volta convinto, il 77enne fiorentino ha rischiato di cadere per sedersi sulla sedia dove da lì a poco sarebbe stato messo alla prova. C’è voluto l’intervento di Barbara d’Urso per non farlo precipitare a terra. Una volta iniziato il test, Cecchi Gori ha ammesso di aver avuto dei problemi finanziari durante la relazione con Valeria Marini, ma ha smentito la showgirl su un presunto prestito di denaro (“Me li ha soltanto anticipati, poi li ha riavuti tutti”).

Alla fine il risultato è stato chiaro. “La donna più importante della tua vita è Rita Rusic?”, gli hanno chiesto. “Sì”, è stata la sua risposta, confermata anche dalla macchina. Peccato che pochi giorni prima in un’intervista al settimanale “Nuovo” il produttore a abbia dichiarato: “Il Grande Fratello Vip? Non mi piacciono quei programmi. Ho provato a cambiare, non ho visto nemmeno Rita. Se è lì in quel reality forse è anche un po’ merito mio. Forse anche perché è stata mia moglie”.