La ragazza ha dichiarato di non poterne più e di non farcela a resistere altri due mesi

Dopo l’allontanamento dalla Casa di Barbara Alberti per accertamenti legati al suo stato di salute, un’altra concorrente vuole abbandonare il Grande Fratello. Si tratta di Carlotta Maggiorana che dice di non farcela più: “Non ne posso più, mi manca l’aria. Se devo stare due mesi così non ce la faccio”. Questo lo sfogo della ragazza che, in lacrime, ha dichiarato di sentire la mancanza della sua famiglia e del marito. Intanto si attende di capire cosa farà Barbara Alberti a televoto annullato: sembra infatti che qualora la scrittrice decidesse di abbandonare il gioco di sua volontà non pagherebbe penali, per via di un contratto diverso dagli altri.